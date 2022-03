https://cz.sputniknews.com/20220323/putin-rozhodl-co-nejdrive-prevest-platby-za-dodavky-ruskeho-plynu-do-evropy-na-rubly-18076424.html

Putin rozhodl co nejdříve převést platby za dodávky ruského plynu do Evropy na rubly

Putin rozhodl co nejdříve převést platby za dodávky ruského plynu do Evropy na rubly

Putin nařídil, aby společnost Gazprom převedla své dohody na dodávky plynu na rubly. 23.03.2022, Sputnik Česká republika

Bylo rozhodnuto v co nejkratší době převést platby za dodávky plynu do Evropy na ruské rubly. Ve středu to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Vláda má vydat zvláštní dekret, který nařídí Gazpromu provést změny v platných dohodách.Všichni zahraniční spotřebitelé mají mít možnost provádět platby za ruský plyn v rublech, uvedl ruský prezident.Putin prohlásil, že Rusko bude požadovat platby za plyn v rublechRusko bude pokračovat dodávat plyn v souladu s dohodnutým objemem.

