Ruský kandidát na šéfa Mezinárodní telekomunikační unie: Bude složité prezentovat můj program

„Myslím, že to bude problematické (představit vlastní program, pozn. red.). Ale nemohu odstoupit. Myslím si, že dříve nebo později se vše normalizuje a do září, kdy se budou konat volby, se situace změní,“ uvedl Ismailov na tiskové konferenci Asociace zahraničních zpravodajů při ženevském oddělení OSN.Hlavní problém ruského kandidáta spočívá v tom, že kvůli sankcím nemůže svobodně cestovat do evropských zemí. Dále jsou omezeny finanční možnosti kvůli zablokování bankovních karet Visa a Mastercard, které byly vydány v Rusku, a sankcím na ruské banky. Rovněž mohou vzniknout vízové problémy.Spolu s tím se Ismailov s respektem vyjádřil o své přímé konkurentce z USA Doreen Bogdan-Martinové. Podle něj je to profesionálka s vysokými morálními hodnotami, která je v současné době ve výhodě. To ale podle něj neznamená, že volby mohou být neférové.Volby generálního tajemníka ITU se budou konat v září v Bukurešti.Ismailův program nese název Pět kroků k humanizaci informačních a komunikačních technologií (ICT). Ruský kandidát navrhuje vytvoření společných norem pro internet věcí a vrátit lidem důvěru k digitálním technologiím, dosáhnout toho, aby všichni obyvatelé Země měli do roku 2030 přístup k širokopásmovému internetovému připojení, a využit potenciálu unie k vytvoření účinných opatření v oblasti informační bezpečnosti telekomunikačních technologií.Podle Islamila je nutné využít informatizaci k prevenci pandemie a k boji s jejími následky, vytvořit společná pravidla pro bezpilotní automobily, autonomní fyzické a virtuální systémy s prvky umělé inteligence, a to jak na úrovni technických předpisů, tak i etických kodexů, a je podle něj rovněž nutné vytvořit doporučení pro novelizaci národních legislativ.V otázce osobních údajů Ismailov navrhuje využívat anonymizované údaje v zájmu rovnováhy mezi bezpečností a ochranou soukromí. Kromě toho ruský kandidát navrhl zajištění univerzálních lidských práv na digitální identitu, kterou budou uznávat všechny země světa.Mezinárodní telekomunikační unie je specializovanou agenturou OSN, která se zabývá problematikou informačních a telekomunikačních technologií. Přiděluje například radiofrekvence, družicové orbity, kódy zemí pro telefon a rovněž utvrzuje normy telekomunikačních sítí včetně 5G.Nový generální tajemník začne působit v lednu 2023 a jeho mandát trvá tři roky. Zástupce USA již jednou stál v čele ITU, zatímco představitel z Ruska zatím nikdy nebyl generálním tajemníkem této agentury. Rusko je jedním ze zakladatelů ITU.

