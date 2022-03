Scholz upozornil o „zpětný účinek“ protiruských sankcí

„Může se ukázat, že nepůjde o krátkodobou záležitost, ale o dlouhodobou konfrontaci. A musíme to společně ustát. Pozice Německa k této otázce proto zůstává neměnná. Navíc to platí i pro mnohé ostatní členské země, které jsou vysoce závislé na dovozu ropy, plynu, uhlí, více než Německo. A nikdo by v této věci neměl být ponechán svému osudu,“ prohlásil kancléř.