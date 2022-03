V USA uvedli jediný způsob, jak urovnat krizi na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220323/v-usa-uvedli-jediny-zpusob-jak-urovnat-krizi-na-ukrajine-18069033.html

Ukrajinská krize se protáhla na dlouhá léta kvůli neochotě Kyjeva a Washingtonu vyslyšet pozici Moskvy, píše pozorovatel amerického časopisu The National... 23.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLPodle jeho názoru jediným způsobem urovnání konfliktu v dlouhodobé perspektivě zůstává i nadále navazování dialogu mezi obyvatelstvem východní a západní částí země.Hlavní pozornost věnoval Petro ignorování pokusů Ruska navázat rovnoprávný dialog jak s Ukrajinou, tak i se západními zeměmi.Podle jeho slov byla pozice Kyjeva ve vztazích s Moskvou snad ještě nesmiřitelnější. Petro je přesvědčen, že zakotvení v ukrajinské ústavě snahy o vstup do NATO, a také osmileté utlačování Donbasu, zbavily Kreml víry v možnost dialogu. „Osmiletý konflikt v Donbasu se změnil de facto ve vysilující válku proti proruskému obyvatelstvu země. Proces Minsk-2, který prosazovalo Rusko v průběhu sedmi let, předpokládal federativní Ukrajinu s regionální kulturní ochranou rusky mluvícího obyvatelstva. Koncem roku 2021 to kategoricky zamítli úředníci ukrajinské vlády. Avšak ještě předtím byl na základě obvinění z velezrady zatčen přední opoziční ukrajinský politik Viktor Medvedčuk. Všechny velké disidentské televizní stanice a jiná masmédia byla ukrajinskou vládou zavřena. V podstatě, být Ukrajincem-rusofilem teď znamená být proti Ukrajině,“ napsal v závěru politolog.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Jak zdůrazňuje ministerstvo obrany RF, ruské ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí.

