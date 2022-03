https://cz.sputniknews.com/20220323/velvyslanec-ve-varsave-sergej-andrejev-promluvil-o-planech-polska-na-odmitnuti-ruskeho-plynu-18078528.html

Velvyslanec ve Varšavě Sergej Andrejev promluvil o plánech Polska na odmítnutí ruského plynu

Polsko oznámilo, že zcela opustí ruský plyn, řekl ruský velvyslanec ve Varšavě Sergej Andrejev. 23.03.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče dodávek plynu, Polsko dlouhodobě deklaruje svůj cíl úplně opustit používání ruského plynu. Na konci letošního roku vyprší smlouva na dodávky ruského plynu do Polska, nehodlají ji obnovovat. Předpokládalo se ale, že budou kupovat plyn na takzvaném spotu, ale v poslední době říkají, že se bez ruského plynu zcela obejdou. Pokud je to reálné - zřejmě budou kupovat od Německa stejný ruský plyn, ale vyčištěný prostřednictvím německých ‚prodejců‘,“ řekl velvyslanec pro televizní stanici Rossija 1.Ceny plynu v Evropě po pokynu ruského prezidenta k převodu plateb za ruský plyn na ruble nadále rychle rostou, poprvé od 11. března se přehouply nad 1500 dolarů za tisíc metrů krychlových a podle londýnské burzy ICE vzrostly téměř o 34 %.Prezident Vladimir Putin ve středu řekl, že Rusko převádí platby za dodávky plynu do nespřátelených zemí na ruble. Centrální banka a vláda do týdne stanoví postup pro transakce nákupu rublů kupujícími plynu. Zároveň bude Rusko pokračovat v dodávkách v objemech a za ceny stanovené v dřívějších smlouvách.

