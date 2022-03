„Vy jste populista, co si dováží své budoucí voliče,“ reagoval právník na Fialovu cestu do Kyjeva

„Kdybyste byl státník, tak letíte do Ruska a jednáte nebo jedete do Číny a jednáte... Vy jezdíte do Kyjeva, kde víte, že nemůžete nic dohodnout, ale zvedne Vám to popularitu u těch, kterým stačí ‚gesta‘. Gesta nic nevyřeší, dokonce ani ty Vaše panoptikově voskové pózy. Jen bohapustě žvaníte, všechny diplomatické vztahy jste rozbili a teď nás taháte do války, abyste zakryli tu bídu EU, kterou jste způsobili Green Dealem a 1000+1 euronesmysly,“ pustil se právník do premiéra.