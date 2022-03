https://cz.sputniknews.com/20220323/zelenskyj-promluvil-o-pokroku-v-dialogu-s-ruskem-krok-za-krokem-18073460.html

Zelenskyj promluvil o pokroku v dialogu s Ruskem „krok za krokem“

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Ukrajinští zástupci se účastní jednání, která probíhají prakticky denně. Je to velmi složité, někdy i skandální. Ale krok za krokem postupujeme vpřed,“ řekl.Zástupci Ruska a Ukrajiny se sešli třikrát v Bělorusku, pak v dialogu pokračovali ve video formátu. Moskva žádá, aby Kyjev uznal Krym za ruské území, uznal svrchovanost Luhanské a Doněcké lidových republik a zakotvil právně neutrální mimoblokový status země. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl také jako cíle speciální operace „denacifikaci a demilitarizaci“.Mezi požadavky Ukrajiny jsou záruky bezpečnosti a stažení ruských vojsk. Zelenskyj promluvil dříve o ochotě hledat konsensus s Moskvou v otázce Krymu, LLR a DLR. „Můžeme to projednávat a najít kompromis v tom, jak tam budou lidé žít dále,“ vysvětlil. Upozornil na to, že dosažené dohody s Ruskem se mohou stát „historickými“ a že je budou muset schválit obyvatelé země v referendu. „Lid musí říci své slovo a dát odpověď, pokud jde o ty či ony formáty kompromisů,“ řekl Zelenskyj 21. března.V polovině března připustili v Kyjevě možnost kompromisu s Moskvou nehledě na existenci „fundamentálních rozporů“ a poukázali na to, že jednací proces probíhá „složitě a tvrdě“. „Jednání mohou trvat několik týdnů nebo i déle kvůli vzájemně se vylučujícím právním otázkám,“ prohlásil později člen ukrajinské delegace a poradce vedoucího prezidentovy kanceláře Mychajlo Podoljak.18. března vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij promluvil o maximálním sblížení stran v otázce neutrálního statusu Ukrajiny a jejího odmítnutí vstoupit do NATO, zatímco v tématu demilitarizace jsou Moskva a Kyjev „kdesi v polovině cesty“. Poukázal rovněž na existenci nuancí, které se týkají záruk bezpečnosti pro Kyjev „na doplnění k již existujícím v případě odmítnutí vstoupit do NATO“.Podle slov Medinského navrhuje ukrajinská delegace „švédskou“ nebo „rakouskou“ variantu neutrálního demilitarizovaného státu, který bude mít vlastní ozbrojené síly. „Všechny tyto otázky se projednávají na úrovni vedení ministerstev obrany Ruska a Ukrajiny,“ podotkl vedoucí ruské delegace. V Kyjevě zdůraznili, že model neutrality může být jen ukrajinský, a to v podmínkách „právně ověřených záruk bezpečnosti“.

