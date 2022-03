https://cz.sputniknews.com/20220324/blaha-pokud-mi-zakazi-mluvit-o-prezidentce-jako-vlastizradkyni-budu-o-ni-mluvit-jako-o-fasistce-18082702.html

Blaha: Pokud mi zakáží mluvit o prezidentce jako vlastizrádkyni, budu o ní mluvit jako o fašistce

Okresní soud Bratislava I zakázal poslanci Národní rady Luboši Blahovi (Směr) šířit lži o prezidentce Zuzaně Čaputové. Prezidentka o tom informovala na... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

Blaha měl podle Okresního soudu hrubě a bez faktického základu zasahovat do osobnostních práv prezidentky. Soud konstatoval, že „výroky žalovaného, ve kterých obviňuje prezidentku z obzvlášť závažných trestných činů, a jiná hanlivá obvinění, při kterých je evidentní snaha žalovaného o vyvolání silných negativních emocí u jeho příznivců vůči prezidentce, nejsou obhajitelné svobodou projevu, protože v nich absentuje věc, racionální argumentace, případně jakákoliv snaha o vysvětlení a prokázání tvrzených skutečností. Jeho statusy mají útočnou povahu s cílem vyvolávat a podněcovat silné negativní emoce.“Prezidentka poukázala na to, že verbální útoky, na které reagovala, jsou o to závažnější, že nevycházejí z faktů, a svým chováním nikdy nedala důvod k tomu, aby byla povinna nést soustředěný příval nenávistných statusů. Poznamenala, že ani jako veřejně činná osoba není povinna nést soustavné veřejné šikanování a bezdůvodné veřejné obviňování ze spáchání trestných činů.Čaputová dlouho váhala, zda použít prostředky práva na svoji ochranu.Rozpovídala se také o tom, proč se na Blahovy útoky rozhodla reagovat soudní cestou. Roli přitom nesehrával strach o bezpečí samotné hlavy státu.Ľuboš Blaha si podle prezidentky vytvořil vlastní svět z manipulací a do očí bijících lží.„V prostředí sociální sítě denně zasypává vybrané lidi tunami urážek. Problémem je, že nenávist, kterou podněcuje, se z internetu přelévá do reality a přímo ohrožuje lidi ve fyzickém prostoru,“ uvedla prezidentka s tím, že zpravidla jsou přitom takové výhrůžky doprovázeny slovníkem statusů poslance Blahy.Verbální útoky, na které Čaputová reagovala, jsou podle ní o to závažnější, že nevycházejí z faktů, a svým chováním nikdy nedala důvod k tomu, aby byla povinna nést soustředěný příval nenávistných statusů ze strany Blahy.„Ani jako veřejně činná osoba nejsem povinna nést soustavné veřejné šikanování a bezdůvodné veřejné obviňování ze spáchání trestných činů. Projevy odpůrce nejenže nebyly a nejsou založeny na jakémkoli pravdivém základě, ale byly a nadále jsou prezentovány formou, která vybočuje z pravidel slušnosti politické diskuse. Ani svoboda projevu (na kterou se poslanec Blaha tak rád odvolává) není bezbřehá. I svoboda projevu s sebou nese odpovědnost. Dnes to už není jen můj názor, ale i rozhodnutí soudu,“ dodala.Okamžitá reakce BlahyOpoziční poslanec okamžitě reagoval na sociální síti, ale své statusy se zřejmě odstranit nechystá a jemnější není ani jeho rétorika.„Ostře odsuzuji útok Čaputové na svobodu slova opozičního poslance,“ napsal Blaha navzdory tomu, že soud uznal, že v jeho případě nejde o svobodu slova, protože šíří nepodložené informace.Poslanec Blaha na sociální síti tvrdí, že zatím nemá rozhodnutí soudu v rukou.Čaputové status považuje za „malicherný a dětinský“.Blaha připomíná situaci před dvěma lety.A ještě dodává: „Nepřijatelný zásah do mé svobody projevu potvrdil i Ústavní soud“.A ačkoli tedy nemá rozhodnutí soudu v rukou, z jeho slov vyplývá, že se bude podobně bránit i v tomto případě. Místopředseda strany Směr považuje podobné kroky „za boj proti demokracii“ či projev „fašizace Slovenska“.„Pokud mi státní moc zakáže mluvit o prezidentce jako vlastizrádkyni, budu o ní mluvit jako o fašistce – vzhledem k jejímu aktuálnímu džihádu proti svobodě lidí je to mimořádně trefné označení. Paní Čaputová, upřímně – že vás hanba nefackuje,“ dodává Blaha, který popisuje krok Čaputové jako takový, „který by si nedovolil ani Josef Tiso“.

