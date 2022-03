https://cz.sputniknews.com/20220324/cez-resi-palivo-pro-je-hledani-nahrady-za-ruskeho-dodavatele-je-politika-nebo-diverzifikace-18083799.html

ČEZ řeší palivo pro JE. Hledání náhrady za ruského dodavatele je politika nebo diverzifikace?

ČEZ řeší palivo pro JE. Hledání náhrady za ruského dodavatele je politika nebo diverzifikace?

Třetina české energie se vyrábí pomocí jaderných elektráren, jejichž palivo dodává výhradně ruská společnost Tvel. Podle předsedkyně Státního úřadu pro... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T21:29+0100

2022-03-24T21:29+0100

2022-03-24T21:31+0100

názory

jaderná elektrárna

jaderné palivo

čez

rosatom

temelín

dukovany

dodávka

tendr

westinghouse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/17/15/171568_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b0f2a89c8c5a5ee65b5522f90494ab9f.jpg

Podle médií vláda české republiky kvůli situaci na Ukrajině uvažuje o nahrazení ruského paliva pro své národní elektrárny. Možnou náhradu ruského paliva okomentovala před několika dny předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná fyzička Dana Drábová. Výhoda pro Českou republiku spočívá v tom, že nyní má dostatek zásob na nejbližší léta. Podle slov předsedkyně náhrada pro temelínské bloky VVER1000 nepředstavuje problém, kdežto pro dukovanské bloky VVER440 by to bylo náročnější.„Není to tak, že by se na reaktor dukovanského typu nikdy nepoužívalo jiné palivo. Má s tím zkušenost třeba Westinghouse, který vyráběl pro finskou jadernou elektrárnu Loviisu. Jenže pak Rusové udělali neodolatelnou nabídku, to oni umí, a Finové přešli k nim,” prohlásila Drábová. Palivo pro temelínské reaktory může zajistit Westinghouse, s nímž Temelín spolupracoval do roku 2010, a také francouzsko-holandský Framatom.V České republice je nyní v provozu šest jaderných bloků. V Temelíně se jedná o bloky typu VVER1000 o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW) každý a v Dukovanech jsou to čtyři bloky VVER440 s výkonem 510 MW. Monopol na dodávky paliva pro obě elektrárny má ruská společnost Tvel, která je součástí korporace Rosatom. Tvel je jedním z největších hráčů na světovém trhu s podílem 17 % na celkovém dovozu, a to především díky ceně a širokému balíčku služeb.Pokud se jedná o elektrárnu Dukovany, zásoby paliva vystačí na tři roky. Přitom ČEZ má do konce provozu bloků Dukovan uzavřenou smlouvu s Tvelem, to znamená na dobu patnácti až dvaceti let. 4. března v Brně přistál Iljušin IL76TD s jaderným palivem pro Dukovany. Tento typ paliva je právě výjimkou ze sankčního seznamu EU.Jiná je situace s palivem pro JE Temelín. Současně má zásoby paliva na dva roky provozu. Začátkem minulého roku byl vyhlášen tendr na nové dodávky paliva, které mají začít od roku 2024 po dobu deseti let. Smlouvy ovšem řeší společnost ČEZ, která se odmítla pro Hospodářské noviny k této situaci vyjádřit až do ukončení tendru na Temelín.Diverzifikace dodavatelůMožnou náhradu ruského jaderného paliva pro Sputnik okomentoval analytik Boris Marcinkevič, zakladatel analytického online žurnálu Geoenergetika. Na úvod podotkl, že je třeba rozlišovat pojem „vlády“ či státu a pojem „dodavatel/odběratel“ paliva. „Zaprvé Rusko a Česká republika jsou dva státy na euroasijském kontinentu. Smlouva byla podepsána mezi Rosatomem (Tvelem – pozn. red.) a českou společností ČEZ. Nikdo nepodepisoval státní zakázky. Smlouvy jsou platné, v souladu s nimi probíhaly i dodávky paliva,“ vysvětlil analytik.Podotkl také, že postavení Tvelu také nelze úplně definovat jako „monopolní“: loni v Temelínu bylo do aktivní zóny naloženo šest palivových souborů od Westinghouse. Tuto informaci potvrdil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. V rozhovoru pro E15 si nechal slyšet, že „na prvním bloku jaderné elektrárny Temelín bylo zavezeno 6 zkušebních palivových souborů alternativního výrobce,“ a to kvůli snaze o diverzifikaci dodavatelů. Mluvčí elektrárny Marek Sviták k tomu dříve poznamenal, že nešlo o přechod na nového dodavatele, ale ověření vlastností paliva dalšího výrobce.Podle analytika kroky české energetické společnosti v tomto směru s politikou nesouvisí: „Euratom, pod který spadají všechny české firmy a organizace související s jadernou energetikou, se dlouhodobě aktivně snaží rozvíjet diverzifikační program, proto se doporučuje podepisovat smlouvy na dodávky paliva na základě výsledků výběrového řízení. S politikou to nemá nic společného.“V čem ale spočívá unikátnost paliva pro Dukovany?Palivo společnosti Tvel je dnes dodáváno do 15 zemí světa. Kromě České republiky je Tvel také výhradním dodavatelem paliva pro jaderné elektrárny v Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku a vyváží je do všech evropských zemí, kde jaderné elektrárny pracují na reaktorech ruské konstrukce.Od roku 2019 na JE Dukovany využívá ruské palivo RK-3+. Jedná se o palivo třetí generace, které předtím bylo vyzkoušeno v provozu stejných typů souborů v Kolské jaderné elektrárně. Viceprezident společnosti TVEL Alexandr Ugrjumov uvedl, že hlavním rozdílem palivové kazety typu RK-3+ proti předchozím generacím je vylepšená konstrukce, která zlepšuje fyzikální a hydraulické vlastnosti paliva, díky nimž bude možné mírně prodloužit palivovou kampaň a dál optimalizovat provoz.Pro zajištění výroby shodného typu paliva by bylo nezbytné provést kompletní proces výroby, výzkumu a certifikace. Stručně ho popsal odborník na reaktorovou fyziku Ondřej Novák z ČVUT. Podle jeho slov se musí zpracovat linka pro fyzickou výrobu paliva, musí se vyřešit i byrokratické otázky licence. Pokud se jedná o zahraniční dodavatele, má to také jisté právnické omezení, které přiblížil v komentáři Marcinkevič.Poznamenal, že Rosatom naopak odebírá ozářené jaderné palivo ze sovětských jaderných reaktorů ke zpracování a do země původu vrací pouze vysoce aktivní nerecyklovatelný odpad. „Pokud tyto země mají potřebné finanční a technologické zdroje k provedení této práce, nikdo jim samozřejmě nemůže zakázat utrácet peníze svých daňových poplatníků nebo své zisky tímto způsobem,“ dodal.Palivo z RF je žádáno v Číně a Jižní AmericeNavíc TVEL dodává palivo pro výzkumné reaktory v Polsku, České republice, Maďarsku, Kazachstánu, Ukrajině a Bulharsku. Zajímali jsme se proto, jak rychle se v případě potřeby dokáže TVEL přeorientovat na jiné trhy. Pokud jde o výzkumné reaktory, situace je podle Marcinkeviče úplně stejná. Jestli to jsou sovětské, potažmo ruské reaktory a ruské palivo, vezme se ozářené palivo k přepracování. Cizí palivo se nezpracovává.Společnost Tvel přitom aktivně rozvíjí práce i na dalších trzích. „Smlouva o dodávkách paliva byla podepsána s čínskou korporací, která staví rychlé neutronové reaktory s nosičem sodíku. V Bolívii se budují příslušná technologická centra, výzkumné reaktory a laboratoře. Práce pokračuje, nemyslím si, že budou zastaveny, protože (v těchto státech, pozn. red.) nikdo neprotestuje proti ruské operaci proti nacistům na Ukrajině,“ řekl analytik Boris Marcinkevič.Poznámka. Pro zajímavost dodáme, že Spojené státy nyní neuvažují o výměně jaderného paliva z Ruska. Přesto, že v médiích koluje informace o zvažování uvalení sankcí na ruský Rosatom, americká administrativa není v této otázce rozhodnuta. Navzdory pokračující vojenské operaci na Ukrajině, zástupci americké jaderné energetiky lobují pro pokračování dovozu uranu z Ruska. Dovoz ruského paliva by měl umožnit zachovat nízké ceny na elektřinu v USA. Již v minulém roce se americké ceny na elektřinu zvýšily o 29 % oproti roku 2020. V této souvislosti to vypadá, že snaha České republiky je spíš spojená s politickými než odbornými důvody.

https://cz.sputniknews.com/20220103/lobbiste-chteji-hodit-vidle-do-jadra-dostavba-elektraren-je-ale-jedinym-resenim-krize-rika-kovanda-17081248.html

https://cz.sputniknews.com/20220302/prumyslove-spolecnosti-zadaji-bily-dum-aby-se-sankce-nevztahovaly-na-rusky-uran-17871688.html

https://cz.sputniknews.com/20220202/ek-zaradila-jadro-a-plyn-mezi-zelene-zdroje-da-se-to-ale-povazovat-za-opravdovy-uspech-pro-cr-17445677.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jaderná elektrárna, jaderné palivo, čez, rosatom, temelín, dukovany, dodávka, tendr, westinghouse, zpracování, jaderné odpady, vědci, výzkum