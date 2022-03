https://cz.sputniknews.com/20220324/evropa-nema-cim-nahradit-rusky-plyn-prohlasil-vicepremier-rf-18079923.html

Evropa nemá čím nahradit ruský plyn, prohlásil vicepremiér RF

Evropa nemá čím nahradit ruský plyn, prohlásil vicepremiér RF

Evropa nedokáže najít náhradu ruského plynu v nejbližších pěti letech, prohlásil vicepremiér Alexandr Novak v rozhovoru pro televizi Rossija 1. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

„Posuďte sami, co se týče plynové sféry, dodáváme na 200 miliard kubíků plynu, kdežto Evropě spotřebuje 500 miliard kubíků, tedy téměř 60% exportu. Nedá se to jednoznačně nahradit ani za jeden rok, ani za tři, ani za pět let,“ řekl Novak.Dodal, že „v tomto životě se může stát cokoliv,“ ale úplné odmítnutí Evropou ruských energetických zdrojů je „jakýsi apokalyptický scénář.“Rusko požádá platby za dodávky plynu do Evropy v rublechRusko bude žádat platby za dodávky plynu nepřátelským zemím v rublech, prohlásil prezident Vladimir Putin.Hlava státu zdůraznil, že pro Moskvu již nemá smysl dodávat ruské zboží do EU a USA za dolary a eura. „Proto jsem přijal rozhodnutí o ztělesnění v nejkratším termínu balíku opatření pro příjem plateb, začneme naším zemním plynem dodávaným takzvaným nepřátelským zemím, v ruských rublech. Vzdáme se tedy použití ve výpočtech všech zkompromitovaných měn,“ poznamenal Putin.Ruský lídr přitom poukázal na to, že dodávky budou pokračovat podle objemů a cen uvedených v smlouvách.Ruská měna začala na tomto pozadí růst, kurs dolaru na Moskevské burze poklesl pod 100 rublů.

