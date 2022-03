Kreml reagoval na obavy Vučiće ohledně plateb za plyn: znepokojení Srbska je pro Rusko prioritní

„Je to absolutně normální. Má pravdu. Může to být skutečně problém. Protože Bulharsko učinilo v daném případě vůči nám nepřátelské kroky. Proto bude muset platit v rublech, ať chce nebo nechce, ať se mu to líbí nebo ne. Ale to se netýká Srbska. Je to problém, který bude třeba řešit. Obavy Srbska budou pro nás přirozeně prvořadé a prioritní,“ řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, jak se v Kremlu dívají na prohlášení Vučiće.