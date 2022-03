https://cz.sputniknews.com/20220324/lukasenko-navrh-polska-poslat-na-ukrajinu-zapadni-mirovy-kontingent-hrozi-3-svetovou-valkou-18082486.html

Lukašenko: Návrh Polska poslat na Ukrajinu západní mírový kontingent hrozí 3. světovou válkou

Lukašenko: Návrh Polska poslat na Ukrajinu západní mírový kontingent hrozí 3. světovou válkou

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko zkritizoval polský návrh poslat na Ukrajinu západní mírové síly. Podle něj se bude jednat o začátek 3. světové války. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T22:59+0100

2022-03-24T22:59+0100

2022-03-24T22:59+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

alexandr lukašenko

třetí světová válka

bělorusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/15433773_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_727553632cbd106b907707c1e8bb5a89.jpg

„Vždyť to vidíte, tihle blázniví Poláci už navrhují: vytvořme 100tisícové mírové síly a převeďme je přes Lvov na Ukrajinu. Chápete, že tohle je třetí světová válka. A cožpak si myslíte, že my zůstaneme stranou, nikdo se nás nedotkne? S takovou povahou nás prostě rozdupou botama, nestihneme ani písknout! Nebo si myslíte, že budu zase běhat vpředu se samopalem? Ne, chlapci. Chcete-li mít zemi – musíte se jí držet zuby nehty. Lépe bez samopalu. Proto je situace velmi vážná, velmi napjatá. A my to musíme vidět a chápat," řekl Lukašenko.Připomeňme, že Polsko přišlo s iniciativou vyslat mírovou misi na Ukrajinu. O tomto návrhu hovořil při návštěvě Kyjeva i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Mise by se podle něj měla být schopna sama se bránit.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil tento návrh za „velmi neuvážený a nebezpečný“. Střet podle něj může vést k těžko napravitelným následkům.Pokud NATO vyšle své tzv. mírové síly na Ukrajinu, bude to znamenat vojenský střet mezi Ozbrojenými silami Ruska a Severoatlantické aliance, varoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Připomeňme, že Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu. Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Za podpory OS RF rozvíjí útok seskupení DLR a LLR, o okupaci Ukrajiny však nejde, zdůraznil ruský prezident.

https://cz.sputniknews.com/20220323/nato-zapricinilo-konflikt-na-ukrajine-rekl-svetoznamy-politolog-mearsheimer-a-uvedl-jakym-zpusobem-18077682.html

bělorusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukašenko, třetí světová válka, bělorusko, ukrajina