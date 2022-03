https://cz.sputniknews.com/20220324/media-odchod-gazpromu-energy-z-britanie-znici-nektere-spolecnosti-v-zemi-18076957.html

Média: Odchod Gazpromu Energy z Británie zničí některé společnosti v zemi

Média: Odchod Gazpromu Energy z Británie zničí některé společnosti v zemi

Bankrot a odchod britské Gazprom Energy, dceřiné společnosti Gazpromu, která má 30 tisíc firemních zákazníků, učiní řadu britských firem „života neschopnými“ v... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T08:29+0100

2022-03-24T08:29+0100

2022-03-24T08:29+0100

svět

gazprom

protiruské sankce

velká británie

rusko

plyn

byznys

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/483/36/4833653_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_8d9afff47a05381def780b5d0024aec7.jpg

Na začátku týdne agentura Bloomberg s odkazem na vlastní zdroje informovala, že britská vláda se připravuje dočasně převzít řízení Gazprom Marketing & Trading Retail (mateřská společnost Gazprom Energy). Toto rozhodnutí by mohlo následovat, pokud společnost nebude schopna zajistit dodávky kvůli rostoucímu tlaku na ruský byznys na pozadí událostí na Ukrajině, vysvětlila agentura.Společnost Gazprom Energy v úterý uvedla, že nemá žádné informace o rozhodnutí ohledně převodu firmy pod státní kontrolu, a poznamenala, že mateřská společnost Gazprom Marketing & Trading Retail, která dodává plyn spotřebitelům Gazprom Energy z velkoobchodních energetických trhů, nezávisí na dodávkách plynu z Ruska a nemá s ním žádné smlouvy.Názory klientů společnostiFinancial Times poukazuje na to, že mnozí z klientů firmy uzavřeli své kontrakty dávno před tím, než začaly velkoobchodní ceny energií loni v létě růst, takže jejich tarify jsou stále výrazně pod tržní úrovní.V úterý Gazprom Energy oznámila, že ani Gazprom Energy, ani Gazprom Marketing & Trading Retail nebyly vystaveny žádným sankcím ze strany britské vlády a firma je schopna plnit všechny své závazky na vnějších maloobchodních trzích plynu a elektřiny. Registrovaná v Británii Gazprom Energy dodává plyn do více než 100 tisíc objektů ve Velké Británii, Francii a Nizozemsku a zajišťuje 20,8 % dodávek plynu ve Velké Británii.

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, protiruské sankce, velká británie, rusko, plyn, byznys