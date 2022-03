https://cz.sputniknews.com/20220324/minove-pole-velikosti-chersonske-oblasti-rusti-saperi-zneskodnili-vice-nez-12-tisic-vybusnin-18080478.html

Minové pole velikosti Chersonské oblasti. Ruští sapéři zneškodnili více než 12 tisíc výbušnin

Minové pole velikosti Chersonské oblasti. Ruští sapéři zneškodnili více než 12 tisíc výbušnin

Ruským vojákům se podařilo zneškodnit více než 12 tisíc výbušných předmětů v Chersonské oblasti na Ukrajině, informuje ministerstvo obrany RF, také zveřejňuje... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T13:40+0100

2022-03-24T13:40+0100

2022-03-24T13:40+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

video

chersonská oblast

miny

ukrajina

ministerstvo obrany ruska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/234/96/2349607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d68d6d203fa6f5e9150fb6e1ae0f3378.jpg

Inženýrské jednotky ruské armády začali operaci plošného odminování uzemí na jihu Chersonské oblasti, která dříve byla pod kontrolou Ozbrojených sil Ukrajiny a nacionalistických praporů, oznámilo Ministerstvo obrany Ruské federace. Resort také konstatuje, že ukrajinští vojáci během několika let doslova osévali pole protitankovými a protipěchotmými minami.Minová pole byla vyznačena na mapách ukrajinských vojáků, které byly nalezeny ruskou stranou v opuštěných štábech. Miny byly záměrně umístěny v zemědělské půdě a zemědělských objektech. Posledních osm let se k těmto lokalitám nikdo nemohl ani přiblížit. O pomoc se na ruskou armádu obrátila správa Chersonské oblasti před začátkem osevní kampaně.Velitel inženýrské jednotky Jižního vojenského okruhu plukovník Dmitrij Markov zdůraznil, že nepřátelská minová pole nebyla vytvořena klasickým způsobem, ale chaoticky, což ztěžuje jejich zneškodnění. Na řešení problémů se podílí několik desítek specialistů a více než 20 jednotek speciální techniky. Práci sapérů komplikuje také to, že ukrajinští vojáci při zaminování objektů ne vždy zaznamenali do map jimi vytvořené minové pasti.

https://cz.sputniknews.com/20220315/ruska-armada-prevzala-kontrolu-nad-celou-chersonskou-oblasti--18012556.html

chersonská oblast

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Záběry z odminování v Chersonské oblasti Ruským vojákům se podařilo zneškodnit více než 12 tisíc výbušných předmětů v Chersonské oblasti, Ukrajina, informuje ministerstvo oborony RF, také zveřejňuje videozáznamy chodu operace odminování. 2022-03-24T13:40+0100 true PT2M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, chersonská oblast, miny, ukrajina, ministerstvo obrany ruska