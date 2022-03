https://cz.sputniknews.com/20220324/mluvci-kremlu-odpovedel-na-otazku-o-zmizeni-ministra-sojgu-z-medialniho-prostoru-18083890.html

Mluvčí Kremlu odpověděl na otázku o „zmizení“ ministra Šojgu z mediálního prostoru

Mluvčí Kremlu odpověděl na otázku o „zmizení“ ministra Šojgu z mediálního prostoru

Šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu má teď spoustu starostí, není nejvhodnější doba pro mediální aktivitu, řekl tiskový mluvčí prezidenta Ruské... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T17:48+0100

2022-03-24T17:48+0100

2022-03-24T17:48+0100

svět

dmitrij peskov

sergej šojgu

zmizení

dotazy

spekulace

ministerstvo obrany

ministr obrany

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/17580069_0:0:2045:1151_1920x0_80_0_0_9bac48f92549f006a659f9c6c4b6147a.jpg

„Má spoustu starostí. Probíhá speciální vojenská operace. Samozřejmě nemá zrovna čas na mediální aktivitu. To je celkem pochopitelné,“ řekl Peskov novinářům, kteří ho požádali o vyjádření k Šojguovu „zmizení“ z informačního prostoru.Když byl požádán, aby se vyjádřil ke kolujícím v médiích zprávám o údajných zdravotních problémech ministra, Peskov poradil novinářům, aby se s dotazem obrátili na ministerstvo obrany.Předtím ukrajinská a česká mainstreamová média upozornila na to, že ruský ministr obrany se už téměř dva týdny neobjevil na veřejnosti. Poradce z kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak napsal, že v ruských médiích a na akcích se přestali objevovat i další velice známí ruští činitelé. Podoljak jmenoval například tajemníka bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa, šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Naryškina, šéfa Federální bezpečnostní služby (FSB) Alexandra Bortnikova a premiéra Michaila Mišustina.Světová média zároveň pracují se spekulacemi, že by v Rusku mohlo dojít k puči a sesazení prezidenta Vladimira Putina. Například The Telegraph, Washington Post či irský Independent vidí v čele možného převratu právě současného ministra obrany Sergeje Šojgu.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220323/lavrov-v-nynejsich-udalostech-nejde-o-ukrajinu-ale-o-snahu-usa-dominovat-svetu-18074509.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitrij peskov, sergej šojgu, zmizení, dotazy, spekulace, ministerstvo obrany, ministr obrany