Na Ukrajině objevili dokumenty o výcviku Londýnem Ukrajinců, jež válčili na Donbasu

Ukrajinští vojáci válčící na Donbasu měli vysvědčení o školení britskými instruktory, o čemž svědčí dokument získaný k dispozici Sputnikem. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T10:39+0100

2022-03-24T10:39+0100

2022-03-24T10:48+0100

Zpravodaj agentury nalezl v městě Volnovacha skrýš, v které bylo kromě ostatního vysvědčení o absolvování ukrajinským vojákem Borisem Kazarjanem kursů pro desátníky za účasti britských instruktorů. Na dvoře domu nalezli velký počet granátometů NLAW.Vysvědčení bylo vydáno Královským tankovým plukem, známou jednotkou založenou za První světové války, podepsané plukovníkem M. Evansem. Vyplývá z něj, že se výcvik skládal ze čtyř částí, Použití zbraní, Navigace, Zdravotní trénink a Pohyb v párech. Konal se 17. října-2. listopadu 2018, tedy dlouho předtím než Londýn zahájil oficiálně dodávky Ukrajině protitankových granátometů NLAW (stalo se to pouze na začátku roku 2022). V té době se v DLR a LLR připravovali na volby hlav republik a poslanců, jež se měly konat 11. listopadu. Strany rovněž podnikaly úsilí pro diplomatické urovnání, západní země také nejednou prohlásily, že podporují Minské dohody.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli po osm let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“Ministerstvo obrany prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu. Za podpory ruských vojáků přešly do ofenzivy jednotky DLR a LLR. Ale o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil Putin.Kvůli bojovým akcím vypukla v mnoha ukrajinských městech a obcích humanitární katastrofa. Odpovědnost za to uvalilo ministerstvo obrany na kyjevskou vládu, která odmítá zkoordinování humanitárních koridorů. Kromě toho, místní nacionalisté často používají, podle údajů MO, civilisty jako živý štít.Britští instruktoři cvičili ukrajinské vojáky v použití zbraní v roce 2018, dlouho před dodávkami Ukrajině protitankových granátometů NLAW. Svědčí o tom dokument nalezený Sputnikem ve Volnovaše Doněcké oblasti.Trénink se konal ve dnech 17. října - 2. listopadu 2018. Mezi tématy školení je „výcvik v použití zbraní.“ Londýn ale informoval o dodávkách NLAW Ukrajině pouze na začátku roku 2022.V roce 2018 strany ještě podnikaly úsilí pro diplomatické urovnání v rámci minského procesu, západní státy zase nejednou prohlásily, že podporují Minské dohody.

