https://cz.sputniknews.com/20220324/palivo-na-pridel-a-kolaps-energetickych-trhu-v-moskve-varovali-pred-dusledky-protiruskych-sankci-18076057.html

Palivo na příděl a kolaps energetických trhů. V Moskvě varovali před důsledky protiruských sankcí

Palivo na příděl a kolaps energetických trhů. V Moskvě varovali před důsledky protiruských sankcí

Pokud budou uvaleny sankce na plyn a ropu z Ruska, energetické trhy čeká kolaps, prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Zároveň odmítl, že by Rusko... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T07:27+0100

2022-03-24T07:27+0100

2022-03-24T07:27+0100

svět

alexandr novak

rusko

ropa

plyn

uran

nord stream 2

eu

protiruské sankce

zemní plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/299/92/2999257_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_24c7bec2f010b955467f8ecd4103a680.jpg

V případě, že sankce budou uvaleny na export ropy a plynu z Ruska, na světových energetických trzích nastane kolaps, varoval Novak ve Státní dumě.Připomeňme, že USA začátkem března uvalily embargo na dodávky ropy a plynu z Ruska. Poté Velká Británie oznámila, že do konce roku 2022 ukončí import ropy a ropných produktů z Ruska.Pokud západní země zcela odmítnou nákup ruské ropy, tak se její cena může vyšplhat až na 300 dolarů za barel, varoval Novak. Podle některých analytiků barel ropy může stát až 500 dolarů.Motorová nafta na přídělKromě toho Novak ruským poslancům ve Státní dumě řekl, že protiruské sankce mohou vyvolat nedostatek motorové nafty a přimět vlády v EU zavést její prodej na příděl.Diverzifikace exportuPodle ruského vicepremiéra se Moskva bude snažit diverzifikovat export ropy, pokud západní země zcela odmítnou její import.Podotkl, že společnosti již pracují na nových logistických schématech. Podle Novaka, pokud spotřebitelům budou navrženy slevy, tak suroviny s radostí koupí.Podle něj je nyní důležité zachovat především objem těžby. Ta prozatím neklesla.Energetické zdroje jako zbraňRusko mezitím zvažuje, že zakáže exportovat uran do USA. Mělo by se jednat o odvetu na embargo importu ruských uhlovodíků.Podle údajů agentury Reuters Rusko, Kazachstán a Uzbekistán z 50 % zajišťují dodávky uranu do USA. Republikánští senátoři dne 18. března navrhli novelu, podle které má být zakázán dovoz uranu z Ruska.Spolu s tím Novak uvedl, že Rusko nikdy nepoužilo energetické zdroje jako zbraň. Dokonce i teď Rusko dodává zemní plyn do Evropy v souladu se svými závazky, a to i přes území Ukrajiny, podotkl vicepremiér.Zákaz zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 označil za absurdní rozhodnutí, které ukazuje, že evropští politici nerozumějí energetice.

https://cz.sputniknews.com/20220323/lavrov-v-nynejsich-udalostech-nejde-o-ukrajinu-ale-o-snahu-usa-dominovat-svetu-18074509.html

https://cz.sputniknews.com/20220322/axios-informoval-o-vlivu-americkych-sankci-na-vyvoj-termonuklearniho-reaktoru-18068357.html

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr novak, rusko, ropa, plyn, uran, nord stream 2, eu, protiruské sankce, zemní plyn