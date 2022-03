https://cz.sputniknews.com/20220324/polaci-a-dalsi-evropane-maji-problemy-penezenky-zhubly-priznal-polsky-premier-mateusz-morawiecki-18081445.html

Poláci a další Evropané mají problémy. Peněženky zhubly, přiznal polský premiér Mateusz Morawiecki

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki dnes konstatoval, že v ekonomice Polska nastaly zlé časy. Polský politik zároveň přiznal, že protiruské sankce v... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

Řada protiruských sankcí zavedených západními vládami v souvislosti s ukrajinskou krizí výrazně zasahuje ekonomiky evropských zemí, což dnes otevřeně přiznal i polský premiér Mateusz Morawiecki.Polský premiér také dodal, že Rusko a Ukrajina jsou velkými dodavateli potravin na Blízký východ a do evropských zemí, což znamená, že současná situace způsobuje růst cen v této oblasti. Podle slov předsedy polské vlády pandemie a situace na Ukrajině vážně ovlivňují polskou ekonomiku. „Můžeme říct narovinu, že jsou to zlé časy, a může být ještě hůř,” uvedl Morawiecki.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.

