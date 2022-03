Poslanci schválili vyslání českých vojáků na Slovensko

https://cz.sputniknews.com/20220324/poslanci-schvalili-vyslani-ceskych-vojaku-na-slovensko-18084041.html

Čeští vojáci mají velet mnohonárodnostní jednotce na Slovensku. Jejich vyslání dnes schválila Poslanecká sněmovna. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

K misi dal již před týdnem souhlas český Senát. Čeští vojáci budou velet jednotce NATO na Slovensku, v níž budou působit i vojáci z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA.Mandát umožňuje nasazení až 650 českých vojáků, a to do poloviny příštího roku. Do alianční jednotky podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) odjede kolem 400 vojáků, zbytek má posloužit jako rezerva.Podle Černochové má mise jako „silný politický a praktický výraz solidarity naplňovat závazek kolektivní obrany NATO“.Česká armáda vyšle na Slovensko kromě velení a spojení i mechanizovanou jednotku, vojenskou policii, výsadkáře, ženisty a tankovou jednotku. Bude se starat i o logistické zabezpečení.Pro misi hlasovalo 143 ze 151 přítomných poslanců. Zbývajících osm poslanců z ANO, ODS, KDU-ČSL a STAN se hlasování zdrželo.Celkové náklady na misi mají činit 540 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu ministerstva obrany. Mohou se ale zvýšit s ohledem na inflaci a možné změny ve složení jednotky, řekla ministryně.Dříve vláda rozhodla, že NATO může kdekoli na svém území nasadit 180 chemických specialistů a 400 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení, kteří byli vyčleněni pro síly velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

