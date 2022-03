https://cz.sputniknews.com/20220324/rakousky-kancler-oznacil-rozhodnuti-zrici-se-dodavek-plynu-a-ropy-z-ruska-za-nespravne--18083193.html

Rakouský kancléř označil rozhodnutí zříci se dodávek plynu a ropy z Ruska za nesprávné

Rakousko považuje rozhodnutí zrušit dodávky plynu a ropy z Ruska za nereálné a nesprávné . Prohlásil to ve čtvrtek 24. března kancléř Karl Nehammer. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

„Takhle to nepůjde. Není to reálné ani správné. Rakousko dostává z Ruska na 80 % plynu. Už pouhá diskuse na toto téma je škodlivá, stupňuje ceny energetických zdrojů,“ řekl pro noviny Kleine Zeitung v ráci rozhovoru na téma o eventuálním zrušení dodávek ruského plynu a ropy.Den předtím oznámil prezident RF Vladimir Putin, že nespřátelené země mají platit za plyn v rublech. Zdůraznil přitom, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v souladu s objemy a cenami zakotvenými v dříve uzavřených smlouvách.Šéf evropské diplomacie Josep Borrel učinil 21. března prohlášení, že ministři zahraničí 27 členských států EU hodlají projednat eventuální zrušení dodávek ruské ropy kvůli speciální operaci RF na obranu Donbasu. V reakci na to řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, že pokud EU zavede embargo na dovoz ruské ropy, uškodí toto rozhodnutí všem a vážně to ovlivní světový ropný trh.Ruský vicepremiér Alexandr Novak tentýž den sdělil, že cena paliva může dosáhnout až 300 dolarů za barel, pokud se západní země zřeknou dodávek z Ruska.První místopředseda výboru Státní dumy pro energetiku Igor Ananskich řekl v interview pro noviny Izvestija, že zařazení do nových protiruských sankcí ropného embarga bude pro Evropu „výstřelem do vlastní nohy.“ Poslanec zdůraznil, že tyto restrikce nezpůsobí velké problémy ruským společnostem, protože RF bude dodávat ropu jiným zemím, a to i na Východ.Sankce proti Rusku byly zavedeny kvůli speciální operaci na ochranu Donbasu, kterou oznámil Putin 24. února. V Moskvě nejednou prohlásili, že cílem operace je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny za účelem zajištění bezpečnosti Ruska. RF přitom neplánuje okupaci Ukrajiny, ale zasazuje údery pouze na vojenskou infrastrukturu ukrajinské armády.Situace v Donbasu se vyhrotila v polovině února kvůli ostřelování ze strany ukrajinské armády. Luhanská a Doněcká lidová republika (LLR a DLR) vyhlásily všeobecnou mobilizaci a evakuaci civilistů na území Ruska. 21. března podepsal Putin dekrety o uznání nezávislosti republik a také smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci s těmito republikami.

