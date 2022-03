https://cz.sputniknews.com/20220324/truchleni-vlady-po-krvave-madle-cesi-komentuji-reakci-fialy-a-adamove-na-smrt-madeleine-albrightove-18080079.html

Truchlení vlády po krvavé Madle. Češi komentují reakci Fialy a Adamové na smrt Madeleine Albrightové

Truchlení vlády po krvavé Madle. Češi komentují reakci Fialy a Adamové na smrt Madeleine Albrightové

Včera přišla zpráva o tom, že ve věku 84 let zemřela bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. Své politování nad smrtí kontroverzní postavy... 24.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-24T12:46+0100

2022-03-24T12:46+0100

2022-03-24T12:46+0100

česko

madeleine albrightová

markéta pekarová adamová

petr fiala

smrt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/285/46/2854699_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_ce88b1974e91361b068af10d625c5786.jpg

Jedna z klíčových postav americké zahraniční politiky v 90. letech Madeleine Albrightová (rozená Marie Jana Korbelová) sehrála zásadní roli v prosazování politiky rozšíření Severoatlantické aliance na východ a také podporovala vojenské řešení kosovské krize, které skončilo bombardováním Jugoslávie v rámci operace Spojenecká síla, prováděném NATO.Na smrt Albrightové zareagovali i čeští politici, kteří zdůraznili její přínos k posílení NATO a vstup České republiky do Aliance.S tímto názorem se ztotožnila i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.Reakce uživatelůNázor značné části uživatelů na roli Albrightové se přitom do určité míry lišil od názorů předních českých politiků. Mnozí totiž připomněli její roli v bombardování Jugoslávie, v jehož důsledku zemřely stovky až tisíce civilistů.Ve stejném duchu se vyjádřila i Jita Splítková.Pod palbou kritiky se ocitly i samotní čeští politici, uživatelé na Twitteru jim totiž vytkli to, že se zastávají političky, která podle nich může za smrt civilistů.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madeleine albrightová, markéta pekarová adamová, petr fiala, smrt