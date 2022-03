https://cz.sputniknews.com/20220324/vuci-informoval-o-problemech-kvuli-rozhodnuti-ruska-o-platbach-za-plyn-v-rublech-18081288.html

Vučić informoval o problémech kvůli rozhodnutí Ruska o platbách za plyn v rublech

Srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že rozhodnutí o platbách za plyn z Ruska v rublech vytvoří pro Srbsko hodně dalších problémů. 24.03.2022, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ve středu vládě, aby dala pokyn Gazpromu změnit měnu plateb za zemní plyn ve stávajících smlouvách na ruble. Srbský prezident Aleksandar Vučić předtím říkal, že nové restrikce EU vůči ruskému energetickému odvětví neškodí zájmům Ruska nebo EU, ale zájmům Srbska.Poznamenal, že se v nařízení hovoří o nespřátelených státech, avšak zůstaly otázky. „Řekněte, co třeba Maďarsko, jak bude platit v rublech? Naši bratři, kolik ztratí?“ zdůraznil srbský prezident a dodal, že Bulharsko se již vyslovilo ohledně plynovodu, kterým ruský plyn proudí do Srbska a Maďarska, že nechce platit za plyn z Ruska v rublech.Srbsko dostává plyn podle smlouvy s Gazpromem z listopadu loňského roku do 31. května za 270 dolarů za tisíc kubíků, 6 milionů kubíků denně. Srbská vláda sdělila, že příští smlouva s ruskou stranou má být podepsána na dobu deseti let. Ředitel společnosti Srbijagaz Dušan Bajatović řekl, že vedení Srbska a Ruska mohou uzavřít novou smlouvu o dodávkách plynu do 15. května. Srbské ministerstvo energetiky v úterý informovalo, že ruský plyn z Tureckého proudu je zatím dodáván přes plynovody Bulharska do Srbska a Maďarska, že rozhodnutí o pozastavení přijato nebylo.Srbský prezident poukázal na to, že cena barelu ropy činí dnes 122 dolarů, stoupla za dobu krize o 27 %, plyn prudce zdražil o 25 %, „avšak stoprocentně závisíme na importu ropy a plynu“. „Jednáme o embargu na dodávky ropy (pozn. s Bruselem), najdeme řešení.Dodatečný problém spočívá dnes v tom, že nemůžete dopravit ropu přes Černé moře, pojišťovny se obávají konfliktů v oblasti Oděsy, vše, co se týče Černého moře, je problematické. Dostáváme ropu z Omišalje přes Chorvatsko, ale dnes kvůli těmto rozhodnutím (pozn. EU) to musíme nějak vyřešit, dohodnout se s našimi partnery,“ řekl srbský prezident.Společnost NIS, v níž podíl Gazpromu činí 65,15 %, je v regionu největším a prakticky jediným zpracovatelem a těžařem ropy v Srbsku. V lednu podepsala NIS novou roční smlouvu s provozovatelem ropovodu JANAF, který dopravuje ruskou surovinu z přístavu Omišalj v Chorvatsku, na 3,2 milionu tun.Řada západních států zavedla nové sankce proti Rusku kvůli Ukrajině. V Kremlu již dříve prohlásili, že sankce Západu jsou velmi vážné. Rusko se na ně předem připravilo, potřebuje dnes analýzu a koordinaci úřadů, aby byla vypracována odvetná opatření v souladu se státními zájmy.Prezident Vladimir Putin později prohlásil, že politika zdržování a oslabování Ruska je dlouhodobá strategie Západu a že sankce vážně uškodily celé světové ekonomice. Podle jeho slov má Západ za hlavní cíl zhoršení života milionů lidí. Putin také prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default závazků vůči Rusku tím, že zmrazily jeho devizové rezervy. Dodal, že nynější události mají skoncovat s globálním dominováním Západu jak v politice, tak v ekonomice.

