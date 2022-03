https://cz.sputniknews.com/20220325/bily-dum-americke-urady-pripravuji-plany-pro-pripad-ruskeho-utoku-na-zeme-nato-18091570.html

Bílý dům: americké úřady připravují plány pro případ ruského útoku na země NATO

Bílý dům: americké úřady připravují plány pro případ ruského útoku na země NATO

Podle poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jakea Sullivana je šéf Bílého domu Joe Biden připravený spolu s ostatními členy NATO k rozhodné... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-25T19:43+0100

2022-03-25T19:43+0100

2022-03-25T19:43+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

usa

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/14915025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a0bfae7f284d75a320d22a04808d93ff.jpg

Washington společně se spojenci z NATO připravuje plány pro případ ruského útoku na území členských zemí Severoatlantické aliance. V pátek to na brífinku oznámil novinářům Sullivan.V otázce dodávek zbraní ze západních zemí na Ukrajinu poradce amerického prezidenta uvedl: „Pracujeme na plánech pro případ, že se Rusko rozhodne udeřit na území NATO v tomto kontextu nebo jakýmkoli jiném.“ Podle Sullivana je americký prezident připraven spolu s dalšími členy aliance na tento krok „rozhodně odpovědět“.Jak podotkl Sullivan, ruská operace na Ukrajině a „faktická změna vojenských vazeb mezi Ruskem a Běloruskem znamená, že podle (amerického, pozn. red.) prezidenta USA a NATO musí demonstrovat sílu a rozhodnost v tom, co se týká rozmístění sil a vojenských prostředků na východním křídle aliance“.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, joe biden