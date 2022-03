https://cz.sputniknews.com/20220325/ceny-plynu-jsou-neprijatelne-eu-ma-nastroje-k-jejich-snizeni-prohlasil-belgicky-premier-18089786.html

Ceny plynu jsou nepřijatelné, EU má nástroje k jejich snížení, prohlásil belgický premiér

Evropská unie má nástroje ke snížení cen plynu, uvedl belgický premiér Alexander De Croo. Ceny jsou podle něj příliš vysoké. 25.03.2022, Sputnik Česká republika

„Za prvé, můžeme se spojit a společně kupovat plyn tak, jak jsme to dělali s vakcínami proti koronaviru, a tím dosáhnout snížení cen a zajištění dodávek. Dalším způsobem je intervence na trhu, když ceny zůstávají příliš vysoké. Dnešní ceny neodpovídají realitě, proto musíme zasáhnout,“ oznámil De Croo před začátkem summitu EU v Bruselu, který probíhá již druhý den.Včera se De Croo vyjádřil k ruskému požadavku, aby odběratelé v EU platili za ruský plyn v rublech. Podle něj to znamená, že je nutné přezkoumat dohody a tím i snížit ceny na dodávky z Ruska.Připomeňme, že ve středu ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že dodávat ruské zboží do EU a USA a dostávat za ně platby v jejich měně nemá smysl. Platby za plyn budou převedeny na rubly. Putin nařídil centrální bance a vládě, aby během sedmi dnů stanovily pravidla provádění transakcí s Evropou v rublech.

