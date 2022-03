https://cz.sputniknews.com/20220325/cinske-ministerstvo-obrany-vyzvalo-usa-aby-vysvetlily-cile-svych-vojensko-biologickych-projektu-18085596.html

Čínské ministerstvo obrany vyzvalo USA, aby vysvětlily cíle svých vojensko-biologických projektů

Spojené státy musí vysvětlit světu, jaké jsou cíle jejich vojensko-biologických projektů a proč o nich nejsou detailní informace. Oznámil to mluvčí čínského... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nemůžeme se nezeptat, jaký cíl mají tyto americké projekty? Proč americká strana nezveřejnila podrobné informace o těchto projektech? Jaká je spojitost mezi americkými biologickými laboratořemi v cizině a americkým ministerstvem obrany?“ položil si otázky Wu Čchian.Dále ho zajímá, proč je do projektu zapojen Pentagon, když, jak tvrdí Američané, laboratoře na Ukrajině se zabývaly pouze vědeckým výzkumem a sledování nemocí, a proč USA po dobu 20 let byly proti vytvoření multilaterálního mechanismu kontroly v rámci Úmluvy o zákazu biologických zbraní.Wu Čchian zdůraznil, že Peking vždy podporoval úplný zákaz a úplnou likvidaci všech typů zbraní hromadného ničení, včetně biologických zbraní, a rezolutně vystupuje proti jejich vývoji nebo užití v jakékoli zemi a za jakýchkoli podmínek.Podle něj vojensko-biologická aktivita USA není dostatečně transparentní. Proto „existuje skrytá hrozba bezpečnosti, kterou nemůžeme ignorovat“.Zdůraznil, že biologické zbraně jsou zbraněmi hromadného ničení a vojensko-biologické aktivity jsou vážným problémem, který má dopad na světový mír a bezpečnost i bezpečnostní zájmy všech zemí.Poukázal také na to, že v minulosti v místech několika amerických vojensko-biologických laboratoří vypukly vzácné epidemie, což vyvolalo protesty a pochybnosti v mnoha zemích.Připomeňme, že ruské ministerstvo obrany obvinilo Spojené státy, že financovaly vojensko-biologický výzkum na Ukrajině, který měl na starosti Pentagon.Spojené státy podle Moskvy vydaly více než 200 milionů dolarů na provoz biologických laboratoří na Ukrajině, které se účastnily amerického vojenského biologického programu. Ruská federace v souvislosti s fakty o vojenských biologických aktivitách USA na Ukrajině nevylučuje zahájení konzultačního mechanismu v rámci Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien v komentáři k informacím o biologických laboratořích na Ukrajině financovaných Spojenými státy vyzval Washington, aby objasnil své biologické militarizační aktivity doma i v zahraničí.

