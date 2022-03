https://cz.sputniknews.com/20220325/financnik-uvedl-vychozi-bod-konce-ery-dolaru-18086818.html

Finančník uvedl výchozí bod konce „éry dolaru“

Finančník uvedl výchozí bod konce „éry dolaru“

Nehledě na rétoriku o tom, že dolaru bude co nevidět nalezena náhrada, ke skutečné dedolarizaci máme ještě velmi daleko. A nicméně dedolarizace už začala, řekl... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-25T22:51+0100

2022-03-25T22:51+0100

2022-03-25T22:51+0100

„Americký dolar je nyní v podstatě mírou všech věcí. A přitom zablokování ruských aktiv nemůže zůstat bez následků. Mnohé země mají značné rozpory s USA a nechtějí mít obavy o svou peněženku. Například Čína má ve zlatých a valutových rezervách jeden trilion USD,“ vysvětlil Sosnovskij.Způsoby, jak se zbavit USD, které se nyní vypracovávají – to není hledání náhrady, nýbrž alternativních kanálů, které by doplnily vyrovnání v americké měně, dodal.Odmítnutí Ruska přijímat platby za plyn v USD a eurech je prvním významným krokem v tomto směru. Toto opatření se dotkne spíše eura, než dolaru, tvrdí odborník.Rusko převede vyrovnání za dodávky plynu do Evropy na rublyRusko převede vyrovnání za dodávky plynu nepřátelským zemím na rubly, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.Hlava ruského státu zdůraznil, že dodávat ruské zboží do EU a USA za dolary a eura už pro Moskvu nemá smysl. „Proto jsem přijal rozhodnutí realizovat v co nejkratší době komplex opatření pro převedení vyrovnání – začneme tím naším zemním plynem – převedení vyrovnání za náš zemní plyn dodávaný do tak zvaných nepřátelských zemí na ruské rubly. Tedy vzdát se při tomto vyrovnání všech zkompromitovaných měn“, podotkl Putin.Ruský prezident přitom podotkl, že v dodávkách se bude pokračovat v souladu s dohodnutými objemy a cenami.Na tomto pozadí ruská měna začala růst, kurz USD na Moskevské burze klesl pod 100 rublů.

