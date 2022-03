https://cz.sputniknews.com/20220325/medinskij-soucasny-prubeh-jednani-mezi-ruskem-a-ukrajinou-nevyvolava-optimismus-18090911.html

Medinskij: Současný průběh jednání mezi Ruskem a Ukrajinou nevyvolává optimismus

Šéf ruské delegace při jednáních s Ukrajinou Vladimir Medinskij dal najevo, že podle toho, jak aktuálně probíhá vyjednávací proces, nenachází důvod k... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

Jak zdůraznil Medinskij, sbližují své pozice zejména v druhotných otázkách, ale co se týče těch hlavních, jen „přešlapují na místě“. Jednání ve formátu videokonference trvala podle jeho slov celý týden, a to jak mezi expertními skupinami, tak i mezi šéfy delegací. Zdůraznil přitom, že z ukrajinské strany jsou patrné snahy o zpomalení vyjednávacího procesu. V Kyjevě se podle Medinského snaží protahovat jednání s Moskvou a „otevřeně říkají, že mají mnoho rozhodovacích center, se kterými je třeba zkoordinovat ta či ona řešení“.Medinský poukázal na to, že ruská strana trvá na komplexní smlouvě, která zahrnuje neutrální status Ukrajiny, demilitarizaci, denacifikaci, definici a uznání Krymu a Donbasu, „a také celou řadu dalších smluvních pozic, bez jejichž zvážení a zohlednění není uzavření smlouvy pravděpodobné“.Ukrajinská strana přitom věnuje podle Medinského hlavní pozornost otázce získání bezpečnostních záruk ze strany třetích zemí v případě, že se vzdá záměru na vstup do NATO.

