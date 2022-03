„Obzvláště po tragických událostech, které byly spojeny se smrtí polského prezidenta. Zdálo se, že to vše lze provést, protože nejsou nějaké nepřekonatelné překážky. Nicméně poté, co se k moci dostala opozice právě této strany, kurs se zcela změnil a získal takové zvířecí rusofobní rysy. Nemohu to nazvat jinak než politickou imbecilitou, neboť za tím nic jiného nestojí,“ zdůraznil Medveděv.