Německo označilo otázku platby za dodávky ruského plynu za záležitost soukromých firem

Německé ministerstvo hospodářství SRN považuje otázku platby za dodávky ruského plynu a ropy za záležitost soukromých firem, a úřad tedy nemá důvod k zásahu... 25.03.2022

„Samozřejmě jsme slyšeli novinku, že dodávky ropy a plynu mají být placeny v rublech. Z našeho pohledu jde o občanskoprávní záležitost, a sice o princip dodržování smluv. Pokud víme, většina smluv je uzavřena v dolarech nebo eurech. Dovozci přitom mají povinnost garantovat dodržování smluv. Jsme v neustálém jednání, ale z naší strany není potřeba intervence,“ uvedl Zeverin na pátečním briefingu.Prezident RF 23. března prohlásil, že Rusko převádí platby za dodávky plynu do znepřátelených zemí na rubly, jelikož dodávat ruské zboží do EU a USA a přijímat platby v jejich měně nemá smysl. Putin pověřil centrální banku a kabinet ministrů, aby do týdne určily postup provádění operací s Evropou v rublech. Uvedl přitom, že Rusko bude nadále dodávat plyn v těch objemech a za ty ceny, které jsou stanovené v dříve uzavřených smlouvách, protože si RF cení své pověsti.Sankce proti Rusku byly zavedeny kvůli speciální operaci na ochranu Donbasu, kterou oznámil Putin 24. února. V Moskvě nejednou prohlásili, že cílem operace je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny za účelem zajištění bezpečnosti Ruska. RF přitom neplánuje okupaci Ukrajiny, ale zasazuje údery pouze na vojenskou infrastrukturu ukrajinské armády.Situace v Donbasu se vyhrotila v polovině února kvůli ostřelování ze strany ukrajinské armády. Luhanská a Doněcká lidová republika (LLR a DLR) vyhlásily všeobecnou mobilizaci a evakuaci civilistů na území Ruska. 21. března podepsal Putin dekrety o uznání nezávislosti republik a také smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci s těmito republikami.

