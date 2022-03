https://cz.sputniknews.com/20220325/rusko-posle-eu-materialy-o-muceni-obcanu-kyjevskou-moci-18087282.html

Rusko pošle EU materiály o mučení občanů kyjevskou mocí

Rusko pošle národním parlamentům členských zemí EU materiály o mučení občanů Ukrajiny kyjevskými úřady. Napsal o tom v pátek 25. března na svém Telegramu...

„Poslanci izraelského knesetu a francouzského parlamentu by měli shlédnout video provolání starosty ukrajinského města Kupjanska, videozáznamy, jak vojáci bijí lidi a v obytných domech umísťují tanky a kulomety, aby pochopili, co se děje na Ukrajině“, oznámil Volodin.RF poskytne materiály o faktech mučení občanů Ukrajiny, které má k dispozici, národním parlamentům členských zemí EU, zdůraznil předseda Státní dumy.19. března předseda Vyšetřovacího výboru Ruska Alexandr Bastrykin nařídil, aby byla vyšetřena nová fakta zločinů ukrajinských nacionalistů vůči pokojným občanům a identifikovány všechny osoby, které se na tom podílely, „za účelem jejich následujícího povolání k odpovědnosti stanovené zákonem“.18. března ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov prohlásil, že denacifikace na Ukrajině předpokládá nejen zrušení zákonů, které podněcují nacistickou ideologii a praktiky, ale také zákonů, které diskriminují rusky mluvící obyvatelstvo. Podle jeho slov byli tito občané vystaveni „fantastické diskriminaci“ na Ukrajině, „velmi se jim ublížilo“.V polovině února kvůli vyostření situace na Donbasu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinských vojáků vyhlásily Doněcká a Luhanská lidové republiky evakuaci pokojného obyvatelstva do RF a požádaly o uznání nezávislosti.21. února podepsal ruský prezident Vladimir Putin patřičný výnos. 24. února zahájilo Rusko speciální operaci pro ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu. Jak podotkl mluvčí hlavy ruského státu Dmitrij Peskov, speciální operace sleduje dvojí cíl – demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Podle jeho slov oba tyto aspekty ohrožují ruský stát a národ.

