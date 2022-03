https://cz.sputniknews.com/20220325/scholz-ruko-nemluvi-pravdu-na-ukrajine-se-zadne-chemicke-zbrane-nevyvijely-18085143.html

Scholz: Rusko nemluví pravdu, na Ukrajině se žádné chemické zbraně nevyvíjely

Scholz: Rusko nemluví pravdu, na Ukrajině se žádné chemické zbraně nevyvíjely

Německý kancléř Olaf Scholz odmítl ruská tvrzení, že se na Ukrajině vyvíjely chemické a biologické zbraně. Oznámil to na čtvrteční tiskové konferenci v Bruselu... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-25T07:27+0100

2022-03-25T07:27+0100

2022-03-25T08:39+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

olaf scholz

německo

g7

ukrajina

zbraně

rusko

chemické zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/15971425_0:84:2930:1732_1920x0_80_0_0_1547a6022ea4769fb76296f3ec48b5b1.jpg

„Je pravda, že Rusko neustále prohlašuje, že Ukrajina vyvíjí biologické a chemické zbraně nebo že to dělají jiní. Nic z toho není pravda a absolutně to neodpovídá skutečnosti,“ prohlásil Scholz.Scholz ujistil, že Západ bude i nadále dodávat Ukrajině zbraně.Podle něj se na Ukrajinu dodává celá řada velmi účinných obraných zbraní. Dodávky „obrovského počtu“ zbraní budou pokračovat i nadále.Kromě toho Scholz obvinil Rusko z růstu cen surovin a potravin.Podle něj světový potravinový trh je ohrožen kvůli událostem na Ukrajině. Země G7 budou dělat vše možné, aby předešly „katastrofě hladu“.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220324/ministerstvo-obrany-rf-predstavi-nove-dokumenty-o-americkych-biologickych-laboratorich-na-ukrajine-18080999.html

německo

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olaf scholz, německo, g7, ukrajina, zbraně, rusko, chemické zbraně