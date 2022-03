https://cz.sputniknews.com/20220325/symbol-nemecke-pokory-novinar-vyzval-k-odstraneni-sovetskych-tanku-z-centra-berlina-18088602.html

„Symbol německé pokory“. Novinář vyzval k odstranění sovětských tanků z centra Berlína

Na pozadí toho, co se děje na Ukrajině, je nutné odstranit sovětské tanky T-34 z centra Berlína, píše na stránkách Freie Welt novinář Wolfgang Hebold. Podle jeho názoru je „divné“, že poblíž německého Spolkového sněmu a Braniborské brány stojí dvě ruská obrněná bojová vozidla s děly namířenými vítězně vzhůru.Svého času to byly nejlepší příklady sovětské vojenské techniky, vzpomíná autor. Později samozřejmě morálně zastaraly, ale neztratily svůj symbolický význam. Po druhé světové válce byly také aktivně využívány k potlačování občanských protestů. Jejich obrazy zdobily části Berlínské zdi, které přežily po znovusjednocení Německa. A obecně připomínaly ony „temné časy“, kdy „Rusko sužovalo východní a střední Evropu a vyhrožovalo Západu smrtí jadernými zbraněmi“.Nyní se ta doba vrátila, domnívá se Hebold, a to 24. února, kdy Rusko vyslalo své jednotky na Ukrajinu. A je čas se tanků zbavit. Samozřejmě je lze nechat jako varování, připouští autor: „Ale kdo potřebuje varování, když každý den jsou tu zprávy z Ukrajiny.“Nejde přitom o zapomenutí památky ruských vojáků, zdůrazňuje novinář: „Bojovali, trpěli. Zemřeli za své Rusko. Padlí vojáci si zaslouží veškerou úctu,“ vysvětluje.Od začátku speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině Smlouva o přátelství a hranicích mezi SSSR a Německem už Němce k ničemu nezavazuje, je přesvědčen Hebold. Od 24. února má stejný význam jako Pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem, podepsaný v srpnu 1939.„A po skončení ukrajinské krize se Moskva bude muset snažit, aby si zasloužila návrat svých tanků,“ píše autor.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

