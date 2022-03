https://cz.sputniknews.com/20220325/tajna-prace-na-smrticich-patogenech-jak-americke-vojenske-biolaboratore-infiltrovaly-ukrajinu-18091957.html

Tajná práce na smrtících patogenech: jak americké vojenské biolaboratoře infiltrovaly Ukrajinu

Tajná práce na smrtících patogenech: jak americké vojenské biolaboratoře infiltrovaly Ukrajinu

Když ruské ministerstvo obrany prozradilo nové informace o nepolapitelných biolaboratořích financovaných Spojenými státy, jedním z nejzajímavějších odhalení... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

Dokumenty, které byly objeveny Ruskem v rámci speciální operace, poukazují na to, že americký program biologických laboratoří stojí 2,1 miliardy dolarů a zkoumá jedny z nejsmrtelnějších virů v minimálně 30 laboratořích, a dělá to pod záštitou Pentagonu a tří soukromých společností. Projekt má řadu laboratoří působících ve 25 státech a také zaměstnává civilisty, kteří nemají žádnou zodpovědnost před Kongresem a mohou jednat mimo zákon kvůli absenci přímého dohledu.Program, jehož existenci potvrdila na zasedání senátního výboru 8. března přímo samotná náměstkyně ministra pro politické záležitosti Victoria Nulandová, většina amerických mainstreamových médií odmítla jako „spiknutí“ v zoufalé snaze zamést pod koberec jedno z nejlépe střežených tajemství Ameriky na Ukrajině.A přestože je samotný program mnohem rozsáhlejší a táhne se napříč Afrikou, Blízkým východem a jihovýchodní Asií, v Pentagonu i v Bidenově administrativě vyvolává obavy, že by se právě jeho ukrajinská pobočka mohla dostat do rukou ruských sil.Co se vlastně děje v amerických biolaboratořích na Ukrajině?Biolaboratoře jsou provozovány vojenským programem DTRA. Civilní personál těchto soukromých společností navíc může jednat jménem vlády USA pod diplomatickým krytím, což je praxe, k níž se CIA běžně uchyluje.Na Ukrajině působí tři takové společnosti – Metabiota Inc., Southern Research Institute a Black&Veatch, přičemž klíčové posty zastávají bývalí a v některých případech i současní vysoce postavení vojenští a zpravodajští důstojníci.Tyto společnosti provozují federální biologické výzkumné projekty, a to nejen pro Pentagon, ale také pro CIA a další vládní agentury. Podle různých zdrojů financuje DTRA asi 15 biologických laboratoří na Ukrajině, přičemž o deseti z nich jsou shromážděny údaje:Americké firmy získávají tučné zakázkyV souladu s dohodou mezi americkým ministerstvem obrany a ukrajinským ministerstvem zdravotnictví z roku 2005 je kyjevské vládě zakázáno zveřejňovat jakékoli „citlivé“ informace o americkém programu. Mezitím je Ukrajina povinna převést nebezpečné patogeny z laboratoří na svém území do Pentagonu k dalšímu biologickému výzkumu, na oplátku má americká armáda přístup k ukrajinským státním tajemstvím souvisejícím s probíhajícími projekty.Nicméně jistá organizace financovaná USA, „The Science and Technology Center in Ukraine“ (STCU), byla založena v zemi ještě před zmíněnou dohodou. Centrum se svými zaměstnanci obdařenými diplomatickým statusem oficiálně podporuje projekty vědců, kteří dříve pracovali na sovětských programech na výrobu zbraní hromadného ničení.STCU za posledních 20 let načerpala finanční prostředky ve výši 285 milionů dolarů a řídila odhadem 1850 projektů po celém světě. Tato práce je oficiálně vedena v souladu s programem z roku 1991, zaměřeným na prevenci šíření zbraní hromadného ničení. Deklarovaným cílem je zajistit bezpečné uskladnění a zničení jaderných, chemických a biologických zbraní, jakož i jejich nosičů, v zemích bývalého Sovětského svazu.Vzhledem k tomu, že Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán zničily v roce 2013 svůj arzenál jaderných hlavic, program v tomto roce na papíře skončil. V roce 2021 však byl v americkém Kongresu předložen návrh zákona, který program údajně obnovuje v reakci na „znovuobjevenou se hrozbu šíření zbraní hromadného ničení“. Podle webových stránek Federálního úřadu pro veřejné zakázky však program ve skutečnosti nikdy nezastavil svůj provoz.V roce 2013 byla jedním z dodavatelů DTRA pro realizaci programu na Ukrajině společnost Raytheon Technical Services Company LLC se smlouvou v hodnotě 43,9 milionu dolarů.V roce 2016 získala samotná STCU pětiletý kontrakt DTRA na poskytování vědeckých a technických služeb ve výši 10 milionů dolarů. V současné době není jasné, jaký je rozsah probíhající činnosti STCU na Ukrajině.Smrtící ohniska na Ukrajině: znepokojivá náhodaZatímco americké biolaboratoře se rozrůstaly po celé ukrajinské půdě jako houby po dešti, americké financování projektů STCU se časově shodovalo s několika ohnisky vážných infekčních onemocnění v zemi.V lednu 2016 zemřelo během dvou dnů v Charkově, kde sídlí jedna z laboratoří řízených USA, minimálně 20 ukrajinských vojáků na chřipkový virus. V té době bylo hospitalizováno více než 200 lidí. Do března 2016 bylo na celé Ukrajině zaznamenáno 364 smrtelných případů. Příčinou 81% úmrtí byla prasečí chřipka typu A (H1N1) pdm09 – stejná, která v roce 2009 vyvolala celosvětovou pandemii této nemoci.Nedávno byla na jihovýchodě Ukrajiny registrována další náhlá epidemie infekční nemoci, hepatitidy A – také na místě několika biologických laboratoří Pentagonu.37 obyvatel Nikolajeva bylo loni v lednu hospitalizováno se žloutenkou, což přimělo místní policii zahájit vyšetřování na základě podezření na „úmyslnou infekci virem lidské imunodeficience a dalšími nevyléčitelnými chorobami“.Před třemi lety v tomtéž městě také onemocnělo cholerou více než 100 lidí. V obou případech se předpokládalo, že příčinou byla kontaminovaná pitná voda.Ještě v létě 2017 bylo v Záporoží hospitalizováno 60 lidí s hepatitidou A – příčina této nákazy zůstává neznámá. V Oděské oblasti mělo stejnou diagnózu 19 dětí, zatímco v listopadu 2017 bylo v Charkově evidováno celkem 27 případů hepatitidy A. Virus byl objeven v pitné vodě.Ukrajina byla v roce 2011 svědkem propuknutí cholery, 33 lidí bylo hospitalizováno s průjmem. V roce 2014 byla cholera diagnostikována u více než 800 lidí, případy se rozšířily po celé zemi.Nebezpečné paralelyZatímco samotné epidemie jsou stěží dostatečným důkazem nějaké nekalé hry, zmíněné nemoci překvapivě korelují se seznamem nebezpečných patogenů, které americké laboratoře zkoumají. Například Southern Research Institute má projekt zaměřený na choleru, stejně jako viry chřipky a virus zika – všechny jsou označené Pentagonem jako patogeny vojenského významu.Kromě Southern Research Institute jsou laboratoře na Ukrajině řízeny dalšími dvěma společnostmi, jako jsou Black&Veatch a Metabiota.Black & VeatchSpolečnost Black & Veatch byla založena v roce 1915 v Kansas City, stát Missouri, a nyní sídlí ve městě Overland Park v Kansasu. Specializuje se na těžbu, datová centra, chytrá města a také na bankovní a finanční trhy.V roce 2020 Black & Veatch, která má ve světě přes 100 poboček, byla sedmou největší americkou společností s tržbami ve výši 3,7 miliardy dolarů. Od svého vzniku byly aktivity této společnosti těsně napojeny na americkou armádu a zpravodajské služby.Black & Veatch získala dva pětileté kontrakty DTRA v hodně 198,7 milionu dolarů, aby vytvořila a spravovala biologické laboratoře na Ukrajině, v Německu, Ázerbájdžánu, Kamerunu, Thajsku, Etiopii, Vietnamu a Arménii.Na Federálním systému pro veřejné zakázky stojí, že pouze na Ukrajině společnost Black & Veatch má od roku 2013 závazky v hodnotě 140 milionů dolarů a musí ještě dodělat práci na 77 milionů dolarů.V roce 2014 Metabiota, která se specializuje na identifikaci, sledování a analýzu potenciálního vypuknutí chorob, podepsala federální kontrakt v hodnotě 18,4 milionu dolarů coby subdodavatel v Gruzii a na Ukrajině.Southern ResearchNezisková organizace Southern Research, která byla založena v roce 1941 v Birminghamu, stát Alabama, coby Výzkumný ústav Alabama (Alabama Research Institute), provádí fundamentální a aplikovaný výzkum pro komerční a neziskové organizace v těchto čtyřech oblastech: vývoj léků, energie, životní prostředí a inženýrství.V průběhu posledních 70 let se Southern Research angažoval v projektech, které jsou napojeny na americkou obranu. Ve svých prvních projektech pro americké ministerstvo obrany například vyvíjel tepelně odolné materiály pro raketové systémy, které se vracejí do atmosféry Země. V průběhu dekád organizace rozšířila své portfolio o vývoj balistických raketových systémů či nadzvukových motorů.Od roku 2008 Southern Research Institute byl hlavním subdodavatelem na Ukrajině. V roce 2001 se stal subdodavatelem Pentagonu pro výzkum antraxu. Hlavním dodavatelem byla společnost Advanced Biosystems, kterou vedl Ken Alibek – bývalý sovětský mikrobiolog a odborník v oblasti biologických zbraní z Kazachstánu, který se přestěhoval do USA v roce 1992.Southern Research Institute je znám tím, že v americkém Kongresu a na ministerstvu zahraničí aktivně loboval projekty pro americké zpravodajské služby zhruba ve stejnou dobu, co se na Ukrajině a v dalších republikách bývalého svazu začaly objevovat první biologické laboratoře.Společnost zaplatila 250 tisíc dolarů senátorovi Jeffu Sessionsovi za jeho lobbistické služby v letech 2008 až 2009. V té době Institut získal několik federálních kontraktů.Celkem mezi lety 2006 a 2016 Southern Research Institute vynaložil 1,28 milionu dolarů na lobování v Senátu, Sněmovně reprezentantů, na ministerstvu zahraničí a ministerstvu obrany.Metabiota Inc.V neposlední řadě je tu společnost Metabiota Inc. Společnost má vazby na rodinu amerického prezidenta Joe Bidena, přesněji řečeno na jeho syna Huntera Bidena.Metabiota byla založena v roce 2008 a je pověřena, pojišťovnami a chovateli hospodářských zvířat, aby zkoumala a vyhodnocovala hrozby infekčních chorob, digitalizovala globální mikrobiální data a aktivně bránila šíření nemocí.Nejdříve byla financována společností Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), což je odnož investičního fondu Rosemont Capital, který založili Hunter Biden a Christopher Heinz – nevlastní syn bývalého ministra zahraničí USA Johna Kerryho. Jednatelem firmy byl Hunter Biden.Nejasné obchodní aktivity syna amerického prezidenta, jenž může být zapleten do korupce ve snaze využít otcovo jméno ve svůj prospěch, které sahají od Ukrajiny až po Hongkong, se dosud vyšetřují.RTSP podle vlastních finančních zpráv poskytlo finance firmě Metabiota ve výši 30 milionů dolarů.Od roku 2014 Metabiota působí v partnerství s organizací EcoHealth Alliance v rámci projektu PREDICT, který organizuje program Vznikající pandemické hrozby (EPT) Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jeho cílem je provádět globální dohled nad patogeny za údajným účelem „identifikace a prevence hrozeb nových infekčních chorob“.Nicméně v rámci těchto aktivit výzkumníci z Metabioty, EcoHealth Alliance a Wuchanského institutu virologie společně zkoumali infekční choroby na netopýrech v Číně.Výzkumníci z EcoHealth Alliance a Metabioty rovněž spolupracovali na kontroverzním projektu, jak „bezpečně žít s netopýry“, a na výzkumu, který je spojován s vypuknutím infekční choroby na trhu s divokými zvířaty.Výzkumníci z Metabioty spolu s pracovníky EcoHealth Alliance v roce 2014 studovali vir nipah, Ebolu a v roce 2015 herpetické viry.V dubnu 2021 USAID ohlásila nový projekt, jenž má vést EcoHealth Alliance, který má stopovat nová infekční onemocnění s pandemickým potenciálem.Společnost Metabiota, jejíž výzkumníci jsou autory článků z června 2021 o sledování koronaviru v Africe, se rovněž účastnila nového projektu pod hlavičkou EcoHealth Alliance.Metabiota byla dlouhou dobu napojena na kontroverzní firmu In-Q-Tel, která byla založena v roce 1999 a jež spolupracuje se CIA.Cílem In-Q-Tel, „první státem podporované společností rizikového kapitálu“, je podpora národní bezpečnosti tím, že spojuje CIA a další americké zpravodajské organizace se společnostmi rizikového kapitálu. Tuto firmu založil bývalý šéf americké zbrojovky Lockheed Martin Norm Augustine.V roce 2016 In-Q-Tel dostala nejméně 120 milionů dolarů od CIA, NSA, FBI a amerického ministerstva obrany.Zatímco firma In-Q-Tel operuje zčásti veřejně, je zahalena do roušky tajemství v otázce produktů firmy a jejich využívání. Nejznámější z nich jsou systémy analýzy dat a aplikací, které sdílejí zašifrované zprávy, Palantir Technologies.Rusko tvrdí, že má usvědčující důkazy o biologických laboratořích na Ukrajině, které financovaly Spojené státy.Dne 11. března se Rada bezpečnosti OSN sešla na mimořádné jednání, které svolalo Rusko. Nicméně zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky odzbrojení Izumi Nakamitsuová řekla, že OSN si není vědoma žádného programu, který by se týkal vývoje biologických zbraní na Ukrajině.Washington okamžitě začal odmítat ruská tvrzení. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price obvinil Moskvu z toho, že si „vymýšlí falešné záminky, aby ospravedlnila své vlastní akce na Ukrajině“.Rusko bude požadovat vysvětlení zapojení Huntera Bidena do financování výzkumu patogenů na Ukrajině, uvedl dříve mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

