USA slovy o „hrozbě“ chemických zbraní ze strany RF odvádějí pozornost od laboratoří, uvedl Peskov

Rusko nikdy neporušilo mezinárodní úmluvy, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, když komentoval prohlášení Volodymyra Zelenského o tom, že Rusko prý... 25.03.2022, Sputnik Česká republika

„Je pochopitelné, že Američané se nyní snaží odvést pozornost. Mluví o jakési efemérní hrozbě použití Ruskem chemických zbraní. Není to nic jiného než pokus prostě odvádět pozornost od skandálu, který vypukl,“ prohlásil mluvčí Kremlu. „Rusko nikdy neporušilo mezinárodní konvence, pro detaily vám doporučujeme obrátit se na ministerstvo obrany,“ dodal.Peskov ani nepovažuje za možné mluvit nyní o perspektivách dialogu Ruska a USA o zárukách bezpečnosti.„Realita se kardinálně změnila, bude si to vyžadovat nové přístupy,“ řekl mluvčí Kremlu, když hovořil o perspektivě obnovení dialogu Moskvy a Washingtonu o zárukách bezpečnosti. „Zatím je těžké mluvit o nějakých perspektivách, stěží je to možné, je nutná vážná revise,“ vysvětlil Peskov.

