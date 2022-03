https://cz.sputniknews.com/20220326/aby-meli-z-ceho-vyhazovat-penize-na-ty-eskapady-na-ukrajine-rust-cen-rozhorcil-slovaky-18098797.html

Aby měli z čeho vyhazovat peníze na ty eskapády na Ukrajině. Růst cen rozhořčil Slováky

Příspěvek s dotazem obraceným na vládu o tom, kdy plánuje začít řešit prudký skok cen potravin, který dnes zveřejnil na svých sociálních sítích Andrej Danko... 26.03.2022, Sputnik Česká republika

Dnes na svých sociálních sítích předseda strany SNS Andrej Danko zveřejnil vlastní fotografii s balením másla. Ilustraci doprovodil rozhořčeným komentářem, že nyní už cena této potraviny na Slovensku přesahuje tři eura, v důsledku čehož se na vládu obrátil s dotazem, kdy vlastně nastálou situaci plánuje začít řešit.Dankovo prohlášení vyvolalo nesčetné množství komentářů.„Však aby měli z čeho vyhazovat peníze na ty eskapády na Ukrajině, do kterých se tak nepromyšleně hrnou,“ píše Monika Budnikova.S předchozí komentátorkou souhlasí i Veronika Kvetanová Horvatová, jež je jednak znepokojena výší cen potravin, jednak i přebytkem importovaného zboží nízké kvality:Další uživatel ujišťuje sledující, že brát ohled na lidi pravděpodobně málo koho napadne.„Lidi, vzbuďte se, nikdy nebudou řešit lidi, to není v plánu US,“ prohlašuje Stano Senkar.Jiná uživatelka zastává stejný názor.„Oni kašlou na Slováky z vysoka! Hlavní věc, že oni mohou koupit, co chtějí, ovšem berou vysoké platy za nic. Sytý hladovému nevěří, oni žijí ve svém světě!“ rozčiluje se Jana Reichelova.Podotýká to i Eva Hajzerová.

