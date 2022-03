https://cz.sputniknews.com/20220326/biden-nazyva-clanek-kolektivni-obrany-nato-posvatnou-povinnosti-18098335.html

Biden nazývá článek kolektivní obrany NATO posvátnou povinností

USA považují článek 5 Charty NATO o kolektivní obraně za "posvátnou povinnost", řekl v sobotu americký prezident Joe Biden. 26.03.2022, Sputnik Česká republika

„Článek 5 bereme jako posvátnou povinnost, která platí pro každého člena aliance," řekl Biden během setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou ve Varšavě.Jak poznamenal americký prezident, v situaci kolem Ukrajiny prokázala aliance absolutní jednotu. „Nebyla zde žádná názorová nejednota – vše, co děláme, děláme s ohledem na zájmy všech," zdůraznil Biden.Ruský prezident Vladimir Putin podle něj „očekával“, že oddělením západního křídla NATO od východního vnese do aliance neshody, ale „neuspěl“.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

