https://cz.sputniknews.com/20220326/byvaly-ukrajinsky-poslanec-oznacil-sbu-za-shluk-zradcu-kteri-pracuji-pro-zapad-18096186.html

Bývalý ukrajinský poslanec označil SBU za „shluk zrádců“, kteří pracují pro Západ

Bývalý ukrajinský poslanec označil SBU za „shluk zrádců“, kteří pracují pro Západ

Bývalý poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Ilja Kyva označil Službu bezpečnosti Ukrajiny (SBU) za shluk zrádců, kteří pracují v zájmu USA a Velké Británie. 26.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-26T22:54+0100

2022-03-26T22:54+0100

2022-03-26T22:54+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

západ

sbu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/417/51/4175156_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_56c74682c102d3354e862428bd669648.jpg

„Služba bezpečnosti Ukrajiny už dávno přestala být štítem. Je to shluk zrádců, kteří pracují v zájmu třetích zemí – Ameriky a Velké Británie. Službu dnes přímo řídí kurátoři, kteří jim stanoví úkoly“, prohlásil Kyva ve svém video provolání na Telegramu.Podle názoru bývalého poslance Nejvyšší rady tento rezort také kontroluje veškerý narkotrafik z Oděsy do Evropy, a uvnitř SBU jsou klany, které v podmínkách speciální operace na Ukrajině dělí území a peníze.Jak podotkl Kyva, příslušníci SBU „jsou nejlépe informováni“ o tom, že nynější ukrajinské moci zbývá podle odhadu bývalého poslance pouhý týden.Zdůraznil rovněž, že pracovníci SBU „unášejí“ byznysmeny a žádají pak o výkupné. V polovině března ukrajinský portál Strana.ua oznámil, že Nejvyšší rada Ukrajiny na svém zasedání zbavila Ilju Kyvu poslaneckého mandátu. Kyva se dříve nejednou vyslovil proti Volodymyru Zelenskému. Prohlásil také, že „osvobozená Ukrajina“ má být součástí Ruska, a to umožní zachránit svět před nacismem.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220305/sbu-a-turecti-zpravodajsti-dustojnici-jednali-o-naboru-bojovniku-v-severni-syrii-17912739.html

ukrajina

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, západ, sbu