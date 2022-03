Fiala se pochlubil společnou fotkou s Bidenem. „Jste mistr v nevládnutí,“ zaznělo

https://cz.sputniknews.com/20220326/fiala-se-pochlubil-spolecnou-fotkou-s-bidenem-jste-mistr-v-nevladnuti-zaznelo-18096379.html

Petr Fiala na svých sociálních sítích zveřejnil společnou fotografii s Joe Bidenem, kterou doplnil komentářem, že na summitu se s americkým lídrem stihl vzájemně pozdravit a pronést zdvořilostní fráze. Fiala rozhovor s americkým prezidentem rovněž označil jako srdečný.Ve svém příspěvku český premiér také uvedl, že si je americký prezident dobře vědom přístupu ČR ohledně celé situace spojené s Ukrajinou a že to velmi kladně oceňuje, což se podle premiéra projevilo i na jejich setkání.„Prezident Joe Biden velmi dobře ví, co dělá Česká republika, jakou roli hrajeme dnes v Evropě a v pomoci Ukrajině, a to se na našem setkání projevilo,“ prohlásil Fiala.Na tento příspěvek neprodleně reagovala široká veřejnost. Jedni porovnali tuto fotografii s klasickou fotkou „na památku“, kterých si člověk na cestách vytvoří tisíce, přitom podotýkali, že je málo pravděpodobné, že by mohla mít velký význam:„Takové fotky se udělají každému na památku, výsostní právo, myslíte, pane Fiala,“ ptá se uživatel s nickem Ellis.Podobný názor zastává i další sledující.„Vždyť ani neví, s kým si třepe rukou. Ovšem pro tebe to byla čest, sám páníček přijel. Hurá. Notičky dovezl. Bude se sloužit dál,“ píše MA3X.Jiného uživatele zas zajímá, jestli se premiér zeptal Joe Bidena na obchodní aktivity jeho syna Huntera na Ukrajině, přitom ke komentáři připojil i odkaz na článek, v němž se zmiňuje účast Huntera na výzkumech v biolaboratořích na Ukrajině.„A zeptal jste se ho rovnou na jeho syna, s čím tam kšeftoval na Ukrajině,“ táže se sledující s nickem Caesar.Sledující rovněž přemýšlejí o tom, jak toto setkání s americkým prezidentem a tato premiérova cesta do Polska dokážou ovlivnit vnitřní politiku ČR a jak vlastně pomůžou vyřešit veškeré již vzniklé a budoucí problémy.S předchozím komentářem souzní i následující uživatel.„Jste mistr v nevládnutí. Doma se vám to rozpadá, tak aspoň, že máte ty fotečky,“ prohlásil sledující s nickem Uvařená pirátská žába.

