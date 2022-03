https://cz.sputniknews.com/20220326/harabin-doufejme-ze-nakladni-letadlo-v-cele-transportniho-konvoje-bude-ridit-valecny-stvac-nad-18099194.html

Harabin: Doufejme, že nákladní letadlo v čele transportního konvoje bude řídit válečný štváč Naď

Harabin: Doufejme, že nákladní letadlo v čele transportního konvoje bude řídit válečný štváč Naď

Slovenský soudce a politik Štefan Harabin zveřejnil na svých sociálních sítích video, v němž okomentoval jednání premiéra Nadě a prezidentky Čaputové. Přitom... 26.03.2022, Sputnik Česká republika

Video doprovodil komentářem, v němž rovněž podotýká, že Naďovo vybízení k předání ukrajinským ozbrojeným silám protiraketového komplexu S-300 je de facto sebevražedným vyzýváním.Harabinův názor zastávají i jeho sledující.„Ať on to tam předá osobně. Myslím NADĚ!!! Doufám, že tam nepošle nevinné vojáky,“ komentuje Maria Kovacova.Sekunduje jí i další uživatel internetu.„O co jim jde? Nemít strach z Ruska? Co si tato blbá vláda o sobě myslí, proč nerespektují Rusko? Dělají z nás rukojmí západu EU. Co nám je po Ukrajině, vždyť jde v první řadě o nás!“ rozčiluje se Ivan Sýkora.„Naď je válečný provokatér a chce, aby Slovensko bojovalo s Ukrajinou, ale proč? Slovensko jen chce žít v míru jako dosavad,“ táže se Sana Stefan.Jelikož ve videu autor zdůrazňuje, že přepravní vozidlo či letadlo spolu s S-300 bude zcela nepochybně vojenským cílem, a připomenul, že nejspíše bude zničeno okamžitě po jeho příjezdu na Ukrajinu. Vzhledem k tomu by ta přeprava byla pro vojenský personál činem nebezpečným pro život, proto Harabin nabídl, ať ten systém přepravuje ten, kdo je za toto rozhodnutí zodpovědný. Tento názor panuje i v komentářích sledujících.„Ministr bude řídit (vůz - red.) a paní prezidentka (bude – red.) velitelem vozu, neboť se zjevně nebojí války na Ukrajině,“ píše Matejko Weiss.

