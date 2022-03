https://cz.sputniknews.com/20220326/katar-tvrdi-ze-nahrazeni-ruskeho-plynu-neni-mozne-18091441.html

Katar tvrdí, že nahrazení ruského plynu není možné

Nahradit ruský zemní plyn na evropském trhu „není prakticky možné“, řekl ve čtvrtek katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi v rozhovoru pro CNN. 26.03.2022, Sputnik Česká republika

Úředník, který je také prezidentem a generálním ředitelem státní QatarEnergy, uvedl, že „ 30 až 40 % celkového objemu plynu dodávaného na světový trh pochází z Ruska“.EU uvalila ekonomické sankce na Moskvu kvůli konfliktu na Ukrajině a oznámila, že letos přistoupí k postupnému snižování spotřeby ruského zemního plynu. Více než 40 % dovozu plynu do EU pochází z Ruska.Al-Kaabi však řekl, že Katar neuvalí sankce na ruský ropný a plynárenský sektor, a zdůraznil, že „energie by měla zůstat mimo politiku.“ Podle ministra se Katar v ukrajinské krizi nepostaví na žádnou stranu.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

