Norsko se vyslovilo proti horní hranici cen plynu v Evropě

Norsko jakožto země vyvážející plyn se vyslovilo na summitu EU proti zavedení horní hranice cen plynu na evropském trhu, oznámil v pátek 25. března italský... 26.03.2022, Sputnik Česká republika

„Výnos norské vlády za poslední měsíce činil 150 miliard USD na 5 milionů obyvatel: ukazuje to mimořádné zisky, a vysvětluje to jejich tvrdohlavost v otázce horní hranice cen. To je pochopitelné – jsou proti opatřením, která sníží, ale nikoli zruší jejich zisky. Vždy máme na zřeteli, že cenový práh platí pro ruského dodavatele, ve skutečnosti jsou ale severními dodavateli plynu norské společnosti“, uvádí Draghiho slova italský list La Repubblica.Itálie navrhla v průběhu summitu členských zemí EU zavést horní hranici cen plynu, aby byl zadržen růst cen paliva, zkoordinovat omezovací opatření s kolegy v alianci se však Italům nepodařilo.Norsko není členskou zemí Evropské unie, jakožto exportér plynu patří ale do Evropského hospodářského prostoru.

