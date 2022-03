https://cz.sputniknews.com/20220326/orban-odpovedel-na-vycitky-zelenskeho-kvuli-pozici-madarska-v-konfliktu-ruska-a-ukrajiny-18095786.html

Orbán Zelenskému vysvětlil, na jaké straně je Budapešť v situaci s Ukrajinou

Orbán Zelenskému vysvětlil, na jaké straně je Budapešť v situaci s Ukrajinou

Ministerský předseda Maďarska Viktor Orbán odpověděl na obvinění Volodymyra Zelenského a prohlásil, že Budapešť hájí své národní zájmy a staví se jen na svou... 26.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-26T11:56+0100

2022-03-26T11:56+0100

2022-03-26T12:16+0100

svět

volodymyr zelenskyj

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/956/34/9563459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5f1b789f11a63da235d6db0fca83134.jpg

Zelenskyj dříve ve svém provolání vyslovil nespokojenost s tím, že Maďarsko je proti rozšíření protiruských sankcí na energetický sektor, nepodporuje zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou, nedodává Kyjevu zbraně a nepovoluje jejich tranzit přes své území.Podle slov Orbána, jsou země, které by chtěly, aby se NATO nebo Evropská unie do nějaké míry konfliktu zúčastnily, dokonce i silou. A jsou země, jako je Maďarsko, které se chtějí držet dál od konfliktu, podotkl. Na toto téma probíhají neustále veřejné a neveřejné debaty, dodal premiér.„Maďarsko musí znovu a znovu hájit své národní zájmy. A proto není jedno, jakou vládu Maďarsko má. Je to vláda, která hájí národní zájmy, anebo která chce jakožto podřízená plout po proudu spolu s jinými zeměmi, které jsou větší nebo mají autoritu. Jsme vláda, která hájí národní zájmy, a chceme to dělat i nadále“, řekl Orbán.Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó dříve prohlásil, že Maďarsko nepřipustí dodávky zbraní na Ukrajinu přes své území nehledě na požadavky Zelenského, protože by to ohrozilo životy a bezpečnost Maďarů. Začátkem března maďarský parlament schválil výnos, který zakazuje dodávat na Ukrajinu zbraně z území Maďarska.

https://cz.sputniknews.com/20220304/madarsky-premier-orban-oznacil-zapadni-sankce-proti-rusku-za-dvojbritkou-zbran-17897446.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, ukrajina