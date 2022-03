https://cz.sputniknews.com/20220326/polsky-general-se-domniva-ze-varsava-by-si-mohla-narokovat-kaliningrad-18094378.html

Polský generál se domnívá, že Varšava by si mohla nárokovat Kaliningrad

Polský generál se domnívá, že Varšava by si mohla nárokovat Kaliningrad

Bývalý velitel pozemních vojsk Polska Waldemar Skrzypczak uvedl, že Kaliningradská oblast se nachází „pod ruskou okupací od roku 1945". 26.03.2022

„Teď by bylo vhodné si ji připomenout. Měli bychom připomenout Kaliningradskou oblast, která je podle mého názoru součástí polského území…Máme právo si nárokovat toto území, které Rusko okupuje,“ řekl generál. Skrzypczak se rovněž domnívá, že Kaliningradská oblast není významná z vojenského hlediska.V reakci na to Kaliningradské úřady doporučily polskému generálovi, aby studoval dějepis a pochopil, že není možné vrátit to, co Polsku nikdy nepatřiloUveďme, že v Rusku nevylučují, že myšlenka Polska poslat na Ukrajinu „mírovou misi NATO“ je zaměřena na to, aby vzalo pod svou kontrolu západní část Ukrajiny a tam zůstalo. Moskva doufá, že tato iniciativa je pouhou demagogií a že si NATO uvědomuje nutnost být rozumnější a realističtější, řekl tento týden ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov.„Polský ministerský předseda Morawiecki přišel s návrhem, který hodlají v těchto dnech projednat – poslat na Ukrajinu mírové síly NATO. Nevylučuji, že kdyby bylo podobné rozhodnutí najednou přijato, předpokládalo by to, že základ takových mírových sil má tvořit polský kontingent, který vezme pod svou kontrolu západní Ukrajinu s její metropolí Lvovem, a zůstane tam na dlouhou dobu. Zdá se mi, že právě v tom ten plán spočívá,“ řekl Lavrov na schůzce s účastníky soutěže Lídři Ruska.„Myslím si, že je to přece jen demagogická iniciativa a že členové NATO pochopí, že mají být rozumnější a realističtější,“ dodal ministr.Podle slov Lavrova by vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu také vedlo k přímému střetu sil aliance s Ozbrojenými silami RF. „Naši polští kolegové už prohlásili, že teď bude summit NATO a je třeba posílat mírové síly. Doufám, že chápou, o čem mluví. Bude to přímý střet Ozbrojených sil Ruska a NATO, kterého se nejen chtěli vyvarovat, ale i říkali, že k tomu nesmí dojít v zásadě,“ řekl Lavrov.21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po výzvě poslanců Státní dumy podepsal dekrety uznávající suverenitu LLR a DLR . Ráno 24. února Rusko zahájilo vojenskou speciální operaci k demilitarizaci Ukrajiny. Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ozbrojené síly RF podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky.Západní země po zahájení vojenské speciální operace na demilitarizaci Ukrajiny schválily sérii nových sankcí proti Rusku a v Evropě začala hlasitěji znít prohlášení o nutnosti snížit závislost na ruských energetických zdrojích.

polsko

rusko

kaliningrad

