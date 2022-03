https://cz.sputniknews.com/20220326/polsky-prezident-doufa-v-pomoc-usa-pri-vystavbe-jaderne-elektrarny-18098158.html

Polský prezident doufá v pomoc USA při výstavbě jaderné elektrárny

Polský prezident Andrzej Duda doufá, že se Američané zapojí do plánované výstavby jaderné elektrárny v republice. 26.03.2022, Sputnik Česká republika

Polské úřady mají v úmyslu postavit šest jaderných bloků o celkové kapacitě 6-9 GW. První z nich má být spuštěn v přímořské oblasti Gdaňsku v roce 2033. Dodavatel stavby zatím nebyl jmenován.„Hluboce věřím, že partnerství mezi Polskem a Spojenými státy v oblasti jaderné energetiky u nás v úzké spolupráci našich zemí bude realizováno. Věřím, že tento program s americkými firmami, ale pod patronací Bílého domu, budeme schopni v blízké budoucnosti implementovat, protože Polsko to opravdu potřebuje,“ dodal.Nahrazení ruského plynu není možnéNahradit ruský zemní plyn na evropském trhu „není prakticky možné“, řekl ve čtvrtek katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi v rozhovoru pro CNN.Úředník, který je také prezidentem a generálním ředitelem státní QatarEnergy, uvedl, že „ 30 až 40 % celkového objemu plynu dodávaného na světový trh pochází z Ruska“.EU uvalila ekonomické sankce na Moskvu kvůli konfliktu na Ukrajině a oznámila, že letos přistoupí k postupnému snižování spotřeby ruského zemního plynu. Více než 40 % dovozu plynu do EU pochází z Ruska.Al-Kaabi však řekl, že Katar neuvalí sankce na ruský ropný a plynárenský sektor, a zdůraznil, že „energie by měla zůstat mimo politiku.“ Podle ministra se Katar v ukrajinské krizi nepostaví na žádnou stranu.

