The Economist: Evropané by měli začít jezdit pomaleji, aby se vzdálili od Ruska

The Economist: Evropané by měli začít jezdit pomaleji, aby se vzdálili od Ruska

Britský časopis The Economist uvedl, že Evropané by měli v domácí sféře podniknout určité kroky ke snížení závislosti na Rusku – měli by například začít jezdit... 26.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-26T06:28+0100

2022-03-26T06:28+0100

2022-03-26T06:28+0100

svět

plyn

evropa

závislost

energetika

energie

rychlost



„Pokud snížíte rychlostní limit o deset kilometrů za hodinu, spotřeba paliva v bohatém světě klesne asi o 15 procent. To není vtip, zvláště v současných podmínkách, kdy Evropa hledá uhlovodíky všude, kde je to možné,“ píše se v článku.Časopis také doporučuje častěji pracovat na dálku a aktivněji využívat veřejnou dopravu.Autoři článku docházejí k závěru, že Evropané jsou připraveni obětovat své pohodlí, ale úřady na tom dostatečně netrvají. Brusel zaujal „pasivní“ pozici a je přesvědčen, že změny ve světě by neměly způsobit nepříjemnosti obyčejným lidem.21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po výzvě poslanců Státní dumy podepsal dekrety uznávající suverenitu LLR a DLR . Ráno 24. února Rusko zahájilo vojenskou speciální operaci k demilitarizaci Ukrajiny. Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ozbrojené síly RF podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky.Západní země po zahájení vojenské speciální operace na demilitarizaci Ukrajiny schválily sérii nových sankcí proti Rusku a v Evropě začala hlasitěji znít prohlášení o nutnosti snížit závislost na ruských energetických zdrojích.

evropa

2022

Zprávy

