„To svědčí o tom, že blok NATO už dávno a důkladně připravoval vojenský personál OS Ukrajiny na rychlou integraci do svých vojenských struktur. Přednášeli tam nejspíše zahraniční odborníci. Ty či ony nuance přibližovali frekventantům právě rodilí mluvčí. Za druhé, ukrajinskou armádu vycvičovali přirozeně podle standardů NATO. Zcela podle jejich vzoru. A OS Ukrajiny byly maximálně integrovány do armády USA a armád NATO. To je zřejmé, a zmíněné dokumenty to ještě jednou dokazují“, řekl Šurygin.