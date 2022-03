https://cz.sputniknews.com/20220326/v-nemecku-mluvi-o-rozpadu-evropy-kvuli-konfrontaci-s-ruskem-18097784.html

V Německu mluví o rozpadu Evropy kvůli konfrontaci s Ruskem

V Německu mluví o rozpadu Evropy kvůli konfrontaci s Ruskem

Evropa by mohla čelit efektu svých vlastních sankcí a trpět protiruskými opatřeními, říká německý ekonom Aika Hamer. Tento názor sdělil v rozhovoru pro RT. 26.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-26T17:06+0100

2022-03-26T17:06+0100

2022-03-26T17:06+0100

svět

německo

rusko

evropa

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/12521078_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_34d4070b760839083fdf1bcb828590b8.jpg

„V celém tomto boji a konfrontaci s Ruskem není žádné zdravé zrno. <...> Pokud se německá ekonomika zhroutí kvůli těmto opatřením, pak se celá Evropa rozpadne," řekl.Krize podle jeho názoru zasáhne především „střední třídu a nejméně zajištěné v Německu, Evropě a Spojených státech“.Podle Hamerovy prognózy se tak stane kvůli prudkému nárůstu cen nafty a benzínu. Konkrétně předpokládá, že jejich cena by se pohybovala mezi čtyřmi až šesti eury za litr.Západní země po zahájení speciální vojenské operace na demilitarizaci Ukrajiny zavedly nové protiruské sankce. Prohlášení o závislosti na ruských energetických zdrojích se však v Evropě brzy ozývalo stále hlasitěji.Kromě toho nedávno ruský prezident Vladimir Putin oznámil převod plateb za dodávky plynu do nepřátelských zemí na rubly, protože nemá smysl dodávat ruské zboží do Evropské unie a Spojených států a přijímat platby v jejich měně. Hlava státu zároveň zdůraznila, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny stanovené ve smlouvách, protože země si váží své pověsti.

https://cz.sputniknews.com/20220326/katar-tvrdi-ze-nahrazeni-ruskeho-plynu-neni-mozne-18091441.html

německo

rusko

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, rusko, evropa, plyn