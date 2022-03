https://cz.sputniknews.com/20220327/dalsi-znalci-dejin-ukrajina-podporila-naroky-polska-na-kaliningrad-18100362.html

Další znalci dějin. Ukrajina podpořila nároky Polska na Kaliningrad

Další znalci dějin. Ukrajina podpořila nároky Polska na Kaliningrad

Tajemník ukrajinské Rady pro národní bezpečnost Alexej Danilov podpořil v pořadu televize 1+1 eventuální polské nároky na ruský Kaliningrad. 27.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru mohou ambice Varšavy překazit speciální operaci Moskvy. Bývalý velitel polské pozemní armády, generál Waldemar Skszypczak prohlásil, že Polsko má nastolit otázku o příslušnosti Kaliningradské oblasti, kterou od roku 1945 „okupovalo Rusko.“ V reakci na to Kaliningradské úřady doporučily polskému generálovi, aby studoval dějepis a pochopil, že není možné vrátit to, co Polsku nikdy nepatřilo.Dnešní Kaliningradská oblast leží na území bývalé německé provincie Východní Prusko. V roce 1945 tady probíhaly boje Východopruské operace sovětských vojsk. Po skončení druhé světové války byla podle rozhodnutí Postupimské konference část Východního Pruska (přibližně třetina) předána SSSR, ostatní území dostalo Polsko.21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po výzvě poslanců Státní dumy podepsal dekrety uznávající suverenitu LLR a DLR . Ráno 24. února Rusko zahájilo vojenskou speciální operaci k demilitarizaci Ukrajiny. Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ozbrojené síly RF podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky.Západní země po zahájení vojenské speciální operace na demilitarizaci Ukrajiny schválily sérii nových sankcí proti Rusku a v Evropě začala hlasitěji znít prohlášení o nutnosti snížit závislost na ruských energetických zdrojích.

