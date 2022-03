https://cz.sputniknews.com/20220327/fiala-zpival-o-dukovanech-varovali-ho-ze-za-jeho-chovani-rusove-prestanou-dodavat-jaderne-palivo-18103455.html

Fiala zpíval o Dukovanech. Varovali ho, že za jeho chování Rusové přestanou dodávat jaderné palivo

Fiala zpíval o Dukovanech. Varovali ho, že za jeho chování Rusové přestanou dodávat jaderné palivo

Ve svém příspěvku na sociálních sítích český premiér Petr Fiala vyslovil radost z toho, že se vládě podařilo vyhlásit tender na dostavbu Jaderné elektrárny... 27.03.2022

Ve zveřejněném videu Fiala podotýká, že zvyšování cen, jež momentálně probíhá po celém světě, ukazuje důležitost energetické „soběstačnosti“ a podle něj ukazuje rovněž i důležitost nezávislosti na ruských energetických zdrojích. Kvůli čemuž byl zahájen tender na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.Ve videu premiér rovněž vytýká předchozím vládám jejich neschopnost zahájit dostavbu jaderné elektrárny. Podle něj, kdyby vláda tak učinila už před šesti či osmi lety, tak by Česko teď nečelilo energetickým potížím. Podotkl také, že dostavba jaderné elektrárny je „běh na dlouhou trať“ a její dostavba zabere roky, proto se vláda rovněž zaměřuje i na krátkodobé projekty, jejichž cílem je snížení „závislosti na ruském plynu, které pomohou lidem překonat současné velmi vysoké ceny energií“. Zároveň zdůraznil, že se vláda momentálně zabývá vyhledáváním alternativních dodavatelů, přitom pozornost věnuje i obnovitelným energetickým zdrojům.Přitom český premiér rozdělil veškerou zodpovědnost za současné energetické potíže mezi předchozí českou vládou a prezidenta Ruska Vladimira Putina.Video Fiala doprovodil vzkazem.Po jeho příspěvku následovala okamžitá rozhořčená reakce ze strany uživatelů, někteří vytýkají Fialovi nerozvážné uvažování.Stejný názor zastává i Jana Týmová.„Ty si koumák, a to nechci být sprostá, nemyslíte vůbec na lidi v Česku, ale hlavně sami na sebe a na Ukrajinu, hanba vám,“ rozčiluje se sledující.Jiní zas odsuzují přehazování zodpovědnosti za problémy na jiné osoby.„Jste TRAPNÝ, jak vše svádíte na PUTINA. Zamyslete se nad tím konečně,“ píše Anna Brabcová.Sekunduje jí i jiná sledující sociálních sítí.„Předchozí ministr jim to všechno nachystal, tak oni to zahájili. To je chlubení bez práce,“ podotýká Věra Cajthamlová.„Až vyřeší jakoby naoko plyn, tak tahle vláda bude řešit celý rok, odkud brát hliník... Svět funguje na tom, že se točí produkty, a pokud někdo podporuje tohle zničení národa, tak je to pouhý hlupák, nikdo nemá právo špinavou hrou zničit nějaký národ. Rusko to řeklo jasně, pokud se bude západ snažit zničit Rusko politicky, bude to boj na život a na smrt, což je přirozená reakce,“ prohlašuje Milan Čistý.

