https://cz.sputniknews.com/20220327/heger-se-pochlubil-patriotem-na-sliaci-a-zrejme-zapomnel-na-kinzal-lide-mu-neco-vzkazali-18103216.html

Heger se pochlubil Patriotem na Sliači a zřejmě zapomněl na Kinžal. Lidé mu něco vzkázali

Heger se pochlubil Patriotem na Sliači a zřejmě zapomněl na Kinžal. Lidé mu něco vzkázali

Předseda vlády Slovenska Eduard Heger se na svých sociálních sítích předvedl umístěným na Sliači Patriotem. Rovněž podotkl, že se v brzké době očekává dodání... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-27T15:02+0200

2022-03-27T15:02+0200

2022-03-27T15:04+0200

slovensko

eduard heger

patriot

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/966/03/9660376_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_457e124ced8f6f6d691d1debbda9a006.jpg

Ve svém prohlášení Heger sdělil, že systém Patriot je už připraven chránit střední Slovensko, svoji zprávu ilustroval fotografií se zmíněnými systémy.Přitom rovněž podotkl, že už v brzké době „dojde k posílení ochrany východní hranice, a to díky dalším slovenským a spojeneckým systémům protivzdušné obrany“.Heger také poděkoval spojencům za rychlou a předmětnou pomoc v otázce „ochrany“ Slovenska, Podle jeho názoru to svědčí o plnohodnotnosti členství jeho země v NATO.Hegerův příspěvek vyvolal bouřlivou reakci internetových uživatelů, lidé ho porovnávají s lídry jiných evropských zemí, kteří podle sledujících zrovna nebudou potřebovat Patrioty, jež nejsou účinné proti moderní ruské technice.Dalšího uživatele napadá, že cílem ochrany snad ani není národ, ale americká základna.„Proboha a koho bude chránit? Mě určitě ne, jen základnu Amíků,“ uvažuje Zoltan Munkacsi.Richard Kuník nabízí kardinální řešení situace.„Nejlepší, co může být, je se nikam necpat! Být neutrální! Pryč z NATO!“ prohlašuje sledující.Shoduje se s nimi v názoru i Jozep Giuseppe Fog, jenž se ptá, před kým chráníme hranice.„Definujte, před kým chráníme? Před Rusy, nebo jim chceme dát S-300? Všichni víme, že před Rusy Patriot nechrání, protože proti Kinžalu je Patriot bezmocný... A proti Kalibru a Iskanderu má šance minimální, takže NEKLAMTE LIDI,“ tvrdí uživatel.

https://cz.sputniknews.com/20220326/ukrajinska-vojska-byla-pripravovana-na-rychlou-integraci-do-nato--vojensky-expert-18095535.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eduard heger, patriot, slovensko